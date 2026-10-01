Con la agónica remontada ante Racing por la Copa Argentina ya en el pasado, Boca se prepara para recibir a Unión el próximo viernes en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Si bien Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo, mantiene dos dudas relacionadas con el estado físico de dos de los juveniles que se hicieron lugar en este último tiempo.

La primera incógnita está en la defensa porque Facundo "Jagger" Herrera no pudo completar el partido ante Racing por una molestia muscular, por lo que el cuerpo técnico analiza si lo preservará. En ese caso, Marco Pellegrino y el recuperado Ayrton Costa, que está disponible después de más de 40 días de recuperación de un desgarro, aparecen como las alternativas para acompañar a Lautaro Di Lollo.

La otra duda está en el ataque y tiene como protagonista a Leonel Flores. El juvenil, que ayer ingresó algo más de 10 minutos en su debut con la Selección Argentina, fue desafectado hoy de la convocatoria para poder estar a disposición de Boca y regresará a los entrenamientos este jueves. Si Arruabarrena determina que está en buenas condiciones será titular, de lo contrario Sebastián Villa, que ayer no estuvo por un cuadro febril pero no tendría problemas en llegar al viernes, lo reemplazará.

El posible once de Boca

El resto del equipo sería el habitual, con la novedad del retorno de Álvaro Montero tras su participación con la selección de Colombia. De esta manera, el Xeneize enfrentaría a Unión alineando a Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. Pese a la seguidilla de partidos y a algunas molestias físicas, Paredes se mantendría entre los titulares y Enner Valencia, autor de los tres goles ante Racing, volvería a esperar su oportunidad como suplente.