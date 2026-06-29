Superada la instancia de 16vos de final con el agónico triunfo ante Japón por 2-1, Brasil ya pone la mira en los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de la alegría por la victoria en una difícil prueba ante los nipones, la Verdeamarelha tiene motivos para preocuparse: Lucas Paquetá y Casemiro salieron por molestias musculares y podrían perderse el próximo encuentro.

El primero en dejar el campo fue el volante del Flamengo, que al minuto de juego sintió una molestia en el isquiotibial pero continuó jugando. Ya cerca del descanso, volvió a verse que mostraba gestos de dolor, por lo que Carlo Ancelotti lo reemplazó en el entretiempo e hizo entrar a Endrick. Resta aguardar por los estudios que determinen si tiene alguna lesión, pero su imagen dejando la cancha asistido por dos colaboradores brasileños no fue para nada alentadora.

Ya sobre el final del juego, otro de los que debió salir fue Casemiro, el volante central, que empató el partido de cabeza para el Scratch, llegó a los últimos minutos al límite y luego de una mirada suya al banco, Ancelotti rápidamente introdujo a Fabinho en su lugar. El ex Real Madrid que será compañero de Lionel Messi en Inter Miami se señaló la zona del aductor al momento de abandonar el campo de juego y también le harán estudios para saber si tiene una lesión.

A pesar de marcar el 1-1, Casemiro salió en el final del encuentro con una molestia en el aductor. (Foto: Reuters)

Ancelotti espera por Raphinha

Además de estas dos potenciales bajas importantes, hay que recordar que Brasil sigue aguardando la vuelta de Raphinha. Después de lesionarse el isquiotibial derecho ante Haití, un problema con el que convivió durante una parte de la temporada en Barcelona, el extremo no formó parte del duelo ante Japón pero el DT sí espera tenerlo, al menos en el banco, para el cotejo de octavos.