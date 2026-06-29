Quién es Kaishu Sano, el japonés que le hizo un gol a Brasil y fue detenido por una presunta agresión sexual

En el fútbol suele decirse que un gol puede cambiar una historia. Kaishū Sano lo comprobó este lunes al marcar el tanto con el que Japón sorprendió a Brasil en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Sin embargo, su nombre ya era conocido mucho antes de esa conquista, aunque por un motivo muy diferente al deportivo.

El mediocampista japonés, de 25 años, llegó a la Copa del Mundo envuelto en una controversia que todavía divide a la opinión pública de su país. En julio de 2024 fue arrestado por la Policía Metropolitana de Tokio en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual, un episodio que sacudió al fútbol japonés justo cuando acababa de concretar su pase al Mainz 05 de Alemania.

La madrugada del 14 de julio de 2024, Sano fue detenido junto a otros dos hombres luego de que una mujer denunciara una presunta agresión sexual ocurrida en un hotel de Tokio.

De acuerdo con la reconstrucción difundida entonces por las autoridades japonesas, los involucrados habían compartido previamente una cena con la denunciante antes de dirigirse al hotel. Fue la propia mujer quien, tras el episodio, alertó a la Policía, que detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

La noticia tuvo un fuerte impacto porque apenas unos días antes el volante había sido presentado como nuevo jugador del Mainz 05 de la Bundesliga, uno de los pasos más importantes de su carrera.

La madrugada del 14 de julio de 2024, Sano fue detenido junto a otros dos hombres luego de que una mujer denunciara una presunta agresión sexual ocurrida en un hotel de Tokio.

No fue llevado a juicio

Sano permaneció alrededor de dos semanas detenido mientras avanzaba la investigación. Finalmente, la Fiscalía de Tokio resolvió no formular cargos en su contra, por lo que recuperó la libertad y el caso no llegó a juicio.

Diversos medios japoneses señalaron posteriormente que el futbolista habría alcanzado un acuerdo extrajudicial con la denunciante, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Tras recuperar la libertad, el jugador emitió un comunicado público en el que pidió disculpas por los hechos que motivaron la investigación.

Sano permaneció alrededor de dos semanas detenido mientras avanzaba la investigación. Finalmente, la Fiscalía de Tokio resolvió no formular cargos en su contra, por lo que recuperó la libertad y el caso no llegó a juicio.

Del escándalo a la Bundesliga

Lejos de derrumbarse deportivamente, Sano logró reconstruir su carrera en Alemania. En el Mainz 05 terminó consolidándose como una pieza importante del mediocampo gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y buen manejo del balón. Su crecimiento futbolístico convenció al cuerpo técnico de la selección japonesa, que decidió mantenerlo dentro del proyecto rumbo al Mundial 2026.

La decisión, sin embargo, despertó cuestionamientos de parte de aficionados y sectores de la prensa japonesa, que consideraban inapropiada su presencia en el seleccionado tras el episodio judicial.

Kaishū Sano volvió a ocupar el protagonismo este lunes cuando convirtió a los 29 minutos del primer tiempo el gol que puso en ventaja a Japón frente a Brasil, una de las grandes potencias del fútbol mundial.

El gol que volvió a ponerlo en el centro de la escena

En medio de ese contexto, Kaishū Sano volvió a ocupar el protagonismo este lunes cuando convirtió a los 29 minutos del primer tiempo el gol que puso en ventaja a Japón frente a Brasil, una de las grandes potencias del fútbol mundial.

Su celebración recorrió el planeta casi con la misma velocidad con la que reaparecieron las referencias al caso que marcó su carrera hace dos años.

Mientras Japón sueña con seguir haciendo historia en el Mundial, Sano vuelve a quedar bajo los reflectores. Esta vez por un gol, aunque con una historia personal que continúa generando debate mucho más allá de lo que ocurre dentro de una cancha.