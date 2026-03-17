A pesar de la noticia del triunfo 2-0 ante Estudiantes (RC) con el retorno goleador de Maravilla Martínez, no todo le salió redondo a Racing en la noche del Cilindro: Matías Zaracho y Baltasar Rodríguez tuvieron que dejar el campo por molestias musculares. A pesar del temor de una lesión, los estudios realizados durante el día de hoy descartaron que ambos jugadores se hayan lastimado, aunque serían preservados ante Belgrano por el entrenador Gustavo Costas.

En el caso de Zaracho, titular en los últimos tres partidos, tuvo que dejar la cancha a la media hora de juego por una molestia en el cuádriceps izquierdo. "Es una distensión", dijo Costas en la conferencia de prensa, aunque los estudios de hoy descartaron una lesión en la zona. En principio, el mediocampista será probado y, en el peor de los casos ocupará el banco de suplentes ante Belgrano.

Por su parte, Baltasar Rodríguez, que llegaba de una lesión en la cresta ilíaca, fue al banco de los suplentes e ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Matko Miljevic. No obstante, a los 29' debió retirarse por una molestia en un isquiotibial. El ex Inter Miiami había jugado por última vez en la segunda mitad del cruce con Independiente Rivadavia y, luego de conocerse que tiene una sobrecarga y no una lesión, está en un caso similar al de Zaracho: será probado en la semana y Costas decidirá si lo incluye ante Belgrano.