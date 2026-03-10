En el último duelo del martes, Racing visita desde las 22 a Sarmiento de Junín por la fecha 10 del Torneo Apertura. La Academia suma cinco partidos sin perder y, luego de su goleada ante Atlético Tucumán, buscará seguir su buena racha ante un Verde que viene de ganarle un duelo clave por la permanencia a Estudiantes (RC) y pretende seguir sumando para mantener la categoría. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La Academia alcanzó los 11 puntos en la Zona B luego de su última victoria y acumula tres éxitos y dos empates en los últimos cinco, superando un muy mal arranque con tres derrotas seguidas. Para este partido, los de Gustavo Costas presentan tres bajas: Marcos Rojo continúa desgarrado y Adrián Martínez sigue siendo baja por un esguince de tobillo. A ellos se suma Baltasar Rodríguez, que no jugará por un golpe en la cresta ilíaca. Respecto al once, el DT mantendría como titular al chileno Damián Pizarro tras su buen debut. Matko Miljevic, que vuelve tras ser expulsado ante Independiente Rivadavia, volvería al once.

El Verde volvió al triunfo tras tres derrotas consecutivas y se ilusiona con quedarse en Primera. Sus 9 puntos fueron producto de victorias en el Eva Perón, por lo que los de Facundo Sava pretenden continuar siendo fuertes en su casa. Para el duelo el Colorado plantaría los mismos once del último partido en cancha, mientras que como novedad se cerró la llegada de Nicolás Pasquini, lateral izquierdo de 35 años que llegó libre desde el Sporting Cristal de Perú.

Posibles formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari, Matko Miljevic, Duván Vergara; Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Eva Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.