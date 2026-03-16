Después de dos partidos seguidos de visitante, Racing recibe desde las 20 a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Apertura. La Academia, que contará con varios regresos importantes para este partido, pretende volver al triunfo y ganar por segunda vez de local para meterse dentro de los clasificados a playoffs de la Zona B (está 9°) contra un elenco cordobés que pelea por quedarse en Primera y afrontará el duelo con un entrenador interino luego de la salida de Iván Delfino.

Después de igualar en Junín frente a Sarmiento con un hombre menos, el conjunto de Avellaneda tiene la chance de volver al triunfo frente a su gente. Hay tres buenas noticias para Gustavo Costas y tienen que ver con los regresos de Adrián Martínez, Marcos Rojo y Baltasar Rodríguez, que se recuperaron de sus respectivas lesiones. No obstante, la presencia de los dos primeros en el once está en duda debido a que el DT no quiere apurarlos.

De esta manera, el reemplazante de Marco Di Césare, expulsado en el anterior cotejo ante Sarmiento, está entre Rojo y Nazareno Colombo, decisión que Costas tomaría más cerca del encuentro. Por su parte, Maravilla también está en duda, pero de ingresar lo haría por el chileno Damián Pizarro, que lo reemplazó en los últimos dos partidos.

Del otro lado, Estudiantes (RC) se quedó sin entrenador luego de la caída en el duelo cordobés ante Belgrano. Tras siete derrotas en nueve encuentros, Iván Delfino dejó de ser el técnico de un León del Imperio que solamente ganó una vez desde su regreso a la Primera División y los fantasmas del descenso lo acechan. El reemplazante del cesado DT será Gerardo Acuña, que asume como interino hasta que la dirigencia consiga reemplazante.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Damián Pizarro o Maravilla Martínez y Duván Vergara.

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich, Javier Ferreira.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Jorge Baliño.