El mundo del deporte argentino amaneció de luto este martes tras conocerse la noticia de la muerte de Rodrigo Silva y Máximo Cornejo, dos jóvenes de 22 años considerados promesas del ciclismo nacional. Ambos perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban se despistara y chocara violentamente contra un poste de luz en las afueras de la capital cordobesa.

El siniestro ocurrió en la zona del barrio Parque Futura (calle Río Negro al 3600, según algunas versiones en el barrio Molinos Minetti), cuando el auto se salió de la calzada e impactó contra un poste.

Máximo Cornejo, oriundo de Monte Cristo (Córdoba), residía en la capital provincial. Era un destacado ciclista rutero que se preparaba para participar en el Gran Premio Monte Cristo de Circuito Rutero, previsto para el próximo 29 de marzo. La Federación Ciclista Cordobesa expresó su profundo dolor a través de sus redes sociales: “Nos dejaste un vacío que será difícil de superar”.

Rodrigo Silva, nacido en Catamarca, vivía en San Juan y competía habitualmente en la Asociación Ciclista Mendocina. Ambos jóvenes representaban el futuro del ciclismo argentino, con una trayectoria en ascenso en el circuito competitivo nacional.

Conmoción en el ambiente del ciclismo

La noticia generó inmediata conmoción en todo el país. El ciclismo argentino está de luto por la pérdida de dos talentos jóvenes que habían demostrado gran potencial en las categorías formativas y élite.