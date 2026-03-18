Se realizó el fin de semana el campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta categoría juvenil en Catamarca, competencia que reunió a las nuevas figuras de la disciplina. La neuquina Marianella Salomón se colgó la medalla de oro en categoría 2010-11, con un gran cierre y sobre provincias con historia arriba de la bicicleta.

Organizado y fiscalizado por la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC), y el gobierno provincial de Catamarca, el Argentino dejó buenos resultados para para el equipo neuquino que logró una campeonato nacional

En los 44,8 kilómetros, la neuquina Marianella Salomón le ganó en el sprint final a María Paz Peralta (San Luis), después de haberse unido en la fuga y quedar mano a mano, y colgarse la dorada. El bronce fue para Joselyn Contreras (San Juan) en una prueba que contó con 8 giros en el circuito.

“En la crono no esperaba estar tan cerca de la punta, en el pelotón si porque me entrené mucho para esto” expresó la ciclista en dialogo con Grito Sagrado, que entrenó para la ocasión en Rafaela con el DT Daniel Capello.

Salomón, tuvo sus inicios deportivos dentro del equipo de patín carrera en Alta Barda, y desde octubre se metió de lleno en el ciclismo, luego de su buena participación en los últimos juegos evita, “El patín te da una buena base aeróbica, además usas la bici como complemento asique tenes una idea de cómo se pedalea”, expresó, agregando además que “los DT de Neuquén me ayudaron un montón (Manuel Soto, Valentín Zúñiga, Lautaro Chagumil)".

Ahora para la juvenil, se viene el Panamericano- Sudamericano de ciclismo de la categoría que se desarrollará en Panamá desde el 18 de abril. Posteriormente tendrá los compromisos de Evita, y Araucanía, además de competencias nacionales importantes como el Gran Fondo y la Vuelta Femenina en Mendoza.

Nota Completa en Grito Sagrado: