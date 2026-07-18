Desde las 16 del domingo en Nueva Jersey, se jugará la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en un cotejo de alto voltaje entre dos grandes equipos. El historial entre ambos seleccionados indica una paridad de absoluta.

Hasta el momento, y contando solo enfrentamiento entre seleccionados mayores, la Albiceleste y la Roja se midieron en 14 oportunidades, con un balance completamente igualado: seis triunfos para Argentina, seis victorias para España y dos empates. La final marcará el decimoquinto duelo entre ambas selecciones y dejará a uno de los dos con ventaja en el historial.

A lo largo de la historia, solo hubo un solo antecedente mundialista, pese a la enorme trayectoria de ambos equipos. Fue el 13 de julio de 1966, en la primera fecha del Grupo 2 de la Copa del Mundo disputada en Inglaterra. Aquella tarde, Argentina se impuso 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime, mientras que Pirri había marcado el empate transitorio para España. Ese triunfo fue determinante para la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final, mientras que la selección española quedó eliminada en la fase de grupos.

El único enfrentamiento mundialista fue 2-1 para Argentina.

A nivel amistoso, son varios los cotejos que marcaron, entre los resultados más destacados aparecen la victoria Argentina por 4-1 en Buenos Aires en 2010, luego de que el seleccionado europeo levantara su primera copa del mundo. En aquella tarde en El Monumental, los goles del seleccionado que dirigía Sergio Batista, fueron marcados por Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fernando Llorente descontó para la visita.

Por otro lado, aparece la contundente goleada de España por 6-1 en Madrid, en marzo de 2018, y en la previa del mundial de Rusia, partido que marcó el inicio de la debacle de la era Sampaoli frente al seleccionado argentino. Diego Costa, Thiago Alcántara, Iago Aspas, e Isco Alarcón por tres, los goles de “La furia”. Nicolás Otamendi descontó.

En el 2018, España desnudó el mal momento de Argentina con un categórico 6-1.

EL último enfrentamiento entre ambos, pero que no está en el historial por ser de Juegos Olímpicos, ocurrió en Tokio 2020 (Jugado en el 2021) donde igualaron 1-1 en fase de grupos. Cotejo que tuvo a varios jugadores que dirán presente en la final: Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Thiago Almada en Argentina. Unai Simón; Marc Cucurella, Eric García, Mikel Merino, Pedri; Dani Olmo, Marco Asensio, Martín Zubimendi, y Mikel Oyarzabal

Con este antecedente parejo, ambas selecciones llegan al Estadio Nueva York Nueva Jersey con la intención de volver a levantar la Copa del mundo, Argentina lograr su cuarta estrella y el bicampeonato, mientras que España conseguir su segundo título en la historia.

Historial completo:

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso

Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso

España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso

España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso

Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial

España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso

Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso

Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso

España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso