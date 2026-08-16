Inter Miami cayó 4 a 1 contra Nashville SC en su visita al Geodis Park en un partido trascendental de la Major League Soccer (MLS). El elenco de Tennessee estiró su ventaja a cinco puntos en la cima de la Conferencia Este y en la lucha por la MLS Supporters’ Shield al imponerse contra Las Garzas. Lionel Messi completó los 90 minutos del encuentro, malogró un penal, brindó una asistencia para el golazo de Telasco Segovia y contó con numerosas chances para convertir, incluidos dos remates en los palos y un tanto anulado por fuera de juego.

El elenco local marcó un ritmo intenso en el arranque del partido y generó múltiples aproximaciones sobre el arco rival. El arquero Rocco Ríos Novo se destacó con dos intervenciones claves sobre Cristian Espinoza y Hany Mukhtar. Nashville impuso las condiciones y, con la tenencia de la pelota, provocó que Las Garzas se replieguen sobre su campo. En medio de un trámite en el que Inter Miami sufría, Andy Najar abrió el marcador a los 15 minutos al conectar de cabeza en soledad en el segundo palo. Ríos Novo volvió a intervenir un puñado más tarde con otra atajada sobre el ex atacante de Boca Juniors.

En medio de una superioridad contundente por parte del Nashville, Inter Miami se encontró con un penal a favor en su primer ataque tras una fuerte entrada de Maxwell Woledzi a Luis Suárez. Lionel Messi no logró vencer la resistencia del guardameta Brian Schwake, quien despejó el remate con su pierna y dejó un rebote corto que aprovechó Sergio Reguilón para convertir. Sin embargo, la acción se anuló porque el español invadió el área en el momento en el que el astro argentino ejecutó el disparo.

Más allá de que Inter Miami logró salir del asedio pese al penal malogrado, el cuadro dirigido por Brian Callaghan continuó controlando los hilos del enfrentamiento. No obstante, careció de eficacia para aumentar la diferencia en el resultado. Cerca del final del primer tiempo, Telasco Segovia convirtió un golazo tras una notable jugada individual dentro del área luego de una habilitación de Messi.

En el arranque del complemento, el capitán de la selección argentina estuvo cerca de marcar con un remate rodeado de defensores que logró atrapar el arquero Woledzi. Inmediatamente, Nashville volvió a adelantarse en el marcador: Hany Mukhtar sacó un remate cruzado que venció la resistencia de Ríos Novo para estampar el 2 a 1.

Inter Miami respondió con una conexión albiceleste. Tras una serie de toques juntos, Rodrigo De Paul le tiró un pase de cucharita a Messi dentro del área, quien disparó con una volea que se fue por encima del travesaño. La gran actuación del astro argentino no fue suficiente contra la superioridad en el desarrollo del juego de Nashville, que aumentó la ventaja con un golazo de taco del inglés Sam Surridge a los 57 minutos. El rosarino se quejó por una infracción en el inicio de la acción que ni el árbitro ni el VAR divisaron.

Rocco Ríos Novo desechó su buena actuación individual con un grosero error: salió hasta los tres cuartos de cancha para cortar un pelotazo largo, falló en el cálculo y Hany Mukhtar marcó el 4-1 con el arco vacío. Messi volvió a autogenerarse una situación importante para convertir, pero el arquero Brian Schwake se lució con una buena atajada.

Inter Miami empujó para recortar distancias y pasó a imponer las condiciones en el juego. En este contexto, Casemiro estrelló un cabezazo en el travesaño. Cerca del final del partido, Messi se asoció con Luis Suárez dentro del área y sacó un remate rasante que se estrelló en el poste. El astro albiceleste capturó el rebote, pero volvió a encontrarse con el palo. A los 95 minutos, el rosarino se escabulló dentro del área con sus gambetes y convirtió de derecha. Sin embargo, la acción fue anulada por fuera de juego.

Con este resultado, Inter Miami dejó pasar una chance trascendental para quedar como el único líder. Nashville estiró la ventaja en la cima de la Conferencia Este con 43 unidades, mientras que Las Garzas quedaron relegados con 38. Al mismo tiempo, la diferencia es clave en la MLS Supporters’ Shield, trofeo que se le entrega al equipo que más puntos sumó en la temporada regular entre las dos zonas.

El fixture del Inter Miami no para y continúa con un cargado calendario en los próximos días. Se enfrentará en condición de visitante a Philadelphia Union el miércoles 19 de agosto a las 20.30 (hora argentina) y recibirá en el Nu Stadium a Toronto el sábado 22 a la misma hora.