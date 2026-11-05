El ciclo de Sebastián Domínguez en Central Córdoba llegó a su final mucho antes de lo esperado. A una fecha de terminar el Torneo Clausura 2026, el Ferroviario anunció oficialmente la salida del entrenador luego de una campaña marcada por los malos resultados y un equipo que nunca logró encontrar regularidad. Fueron apenas 14 partidos al frente del conjunto santiagueño, con un balance que refleja las dificultades de su gestión: dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

El exdefensor, con pasado en Vélez y Newell's, no logró cambiar el rumbo de un equipo que terminó hundido en la Zona A y comprometido de cara a la próxima temporada. Su salida se resolvió después de una reunión con la dirigencia y antes del último compromiso del campeonato, en el que Central Córdoba recibirá a Lanús.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de sus canales oficiales. "El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos", comunicó el club.

Un ciclo sin respuestas y números preocupantes

Los números explican buena parte de la decisión de la dirigencia de Central Córdoba. En sus 14 presentaciones, Domínguez solamente consiguió festejar ante Unión y San Lorenzo, mientras que acumuló ocho derrotas y cuatro igualdades. Una producción insuficiente que dejó al Ferroviario en el último puesto de la Zona A, con apenas 10 unidades.

El panorama tampoco mejora cuando se observa la tabla anual. Central Córdoba ocupa el puesto 27, con 26 puntos, solamente por encima de Deportivo Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. En la tabla de los promedios también aparece en el último lugar, por lo que la preocupación en Santiago del Estero está puesta en la próxima temporada y en la pelea por conservar la categoría.

Domínguez había llegado para reemplazar a Lucas Pusineri con la intención de darle una nueva identidad al equipo, pero su paso terminó siendo otro capítulo complicado en su recorrido como entrenador.

El interinato y un final de temporada complicado

Tras la salida del técnico, la conducción del plantel profesional quedará provisoriamente en manos de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras, quienes asumirán de manera interina para afrontar el último compromiso del Clausura.

Central Córdoba recibirá a Lanús el próximo domingo a las 19.30, en Santiago del Estero, en un encuentro que servirá para cerrar una temporada irregular y comenzar a pensar en la reconstrucción del equipo.

La salida de Domínguez también se suma a una estadística que refleja la inestabilidad de los bancos de suplentes del fútbol argentino: se convirtió en el entrenador número 29 en dejar su cargo en Primera División durante 2026.

Para el exfutbolista, el paso por el Ferroviario representa otro desafío que termina sin los resultados esperados. Su trayectoria como director técnico todavía busca continuidad y una campaña que le permita consolidar un proyecto, algo que por ahora sigue siendo una cuenta pendiente.