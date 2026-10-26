Tras lo que fue una nueva caída ante River en el Monumental, se confirmó la eliminación matemática de Racing del Torneo Clausura. La Academia, que ya había cortado una racha de 12 años consecutivos jugando copas, se quedó sin los playoffs a dos fechas del cierre y solamente jugará para completar el calendario, sumándose a los ya eliminados Talleres, Central Córdoba, Aldosivi y el descendido Estudiantes de Río Cuarto.

La derrota por 1-0 de anoche significó el tercer juego en fila sin alegrías para los de Avellaneda y el fin de las chances de alcanzar los playoffs: por más que logre el triunfo ante Aldosivi y Barracas Central, no alcanzará la línea del último equipo que se clasifique. De esta manera, el año de Racing se terminó en octubre, en lo que fue sin dudas un 2026 para el olvido: eliminación pronta en Copa Sudamericana que decantó en la salida de Gustavo Costas, eliminación en Copa Argentina ante Boca y renuncia de Juan Pablo Vojvoda y sin ganar un sólo clásico en el año. Todo esto, en un clima de tensión de los hinchas contra la dirigencia, con Diego Milito como el principal apuntado.

De esta manera, la Academia se suma al descendido Estudiantes (RC), que ya sabía su destino un par de fechas antes, a Aldosivi, Talleres y a otro que se sumó esta fecha: Central Córdoba, con su derrota por goleada frente a Vélez, también se quedó sin chances. Otro equipo que quedará eliminado si pierde hoy ante Instituto es Deportivo Riestra, que también se encuentra comprometido en la lucha por no descender.

Un año sin clásicos

Otra de las rachas negativas que sumó Racing en su 2026 para el olvido es la de los cruces con los equipos grandes. La Academia no pudo imponerse en ninguno de sus siete partidos ante Independiente, Boca y River. Con esta última caída ante el Millonario de anoche, el registro quedó en tres empates y cuatro caídas, con la eliminación ante el Xeneize por Copa Argentina como la más dolorosa, ya que iba ganando 2-0 y terminó perdiendo 3-2 en el final.