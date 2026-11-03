Manchester United recibe a Roma este martes en Old Trafford, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El encuentro tendrá un atractivo especial por el duelo entre los argentinos: Lisandro Martínez estará del lado de los Red Devils, mientras que en la Loba serán titulares con Leonardo Balerdi y Matías Soulé, con Nahuel Molina, y Santiago Castro en el banco y sin Paulo Dybala, aún lesionado. El partido se puede ver por ESPN 2 y Disney+.

Formaciones

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven; Carlos Baleba, Kobie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

Roma: Devis Vásquez; Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Mario Hermoso; Devyne Rensch, Bryan Cristante, Marten De Roon, Wesley; Matías Soulé, Rodrigo Mora; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

TV: ESPN 2 y Disney+

Estadio: Old Trafford.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).

Así llegan al partido

El equipo inglés, dirigido por Michael Carrick, atraviesa un momento complicado: acumula nueve partidos consecutivos sin ganar y viene de caer 2-0 ante Chelsea por la Premier League. Después de lo que fue su expulsión en ese partido, Lisandro Martínez esperará su chance en el banco de suplentes, reemplazado por Ayden Heaven.

Por su parte, Roma, llega en un mejor momento y ocupando el tercer puesto de la Serie A a cuatro puntos de la cima. En su último compromiso, los conducidos por Gian Piero Gasperini golearon 5-2 a Udinese y buscarán trasladar ese rendimiento al plano continental, con un Soulé encendido que viene de dos asistencias sumado a Balerdi desde el arranque.

Soulé aportó dos asistencias ante Udinese y es una de las figuras de la Roma. (Foto: Getty)

La gran ausencia en la Loba sigue siendo Dybala, que arrastra una molestia en un gemelo y volvió a quedar afuera, aunque, como fue mencionado, Soulé viene reemplazándolo muy bien: el extremo argentino, dentro de los convocados por Scaloni para esta fecha FIFA, lleva ya 3 goles y 5 asistencias en 13 partidos esta temporada.