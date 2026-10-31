Lisandro Martínez vivió un sábado para el olvido en Inglaterra. El defensor de la Selección argentina fue protagonista de una de las jugadas más polémicas del encuentro entre Manchester United y Chelsea, que terminó con victoria del conjunto londinense por 2-0 en una nueva fecha de la Premier League.

Con el marcador 1-0 a favor del Chelsea, Martínez protagonizó una infracción sobre Wesley Fofana luego de un tiro de esquina. El argentino saltó a destiempo y golpeó con el brazo al defensor rival dentro del área. En primera instancia, el árbitro no sancionó la falta, pero intervino el VAR y, tras revisar las imágenes, modificó su decisión: cobró penal y le mostró la segunda tarjeta amarilla al futbolista argentino, que debió abandonar el campo de juego a los 63 minutos.

Cole Palmer se hizo cargo de la ejecución y convirtió el segundo tanto del Chelsea, que terminó de sentenciar el encuentro en Stamford Bridge. El primer gol había llegado a través de Morgan Rogers, quien aprovechó una desatención defensiva del Manchester United para abrir el marcador al comienzo del segundo tiempo.

La derrota profundizó el difícil momento que atraviesa el equipo dirigido por Michael Carrick. El United acumula apenas siete puntos en nueve partidos de Premier League y se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla. Además, el conjunto de Manchester venía de sufrir una contundente derrota por 3-0 frente al Bournemouth y continúa sin encontrar regularidad futbolística.

En medio de las críticas al rendimiento colectivo, Martínez también atraviesa un momento de cuestionamientos por parte de la prensa inglesa. Incluso, en las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible salida del club. La expulsión frente al Chelsea suma un nuevo capítulo negativo para el defensor argentino, cuyo futuro en Old Trafford vuelve a estar bajo la lupa.