Duelo de candidatos: Colombia y Portugal buscan quedarse con la cima del Grupo K

Colombia y Portugal protagonizarán este sábado uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Desde las 20.30, en el Miami Stadium, ambos seleccionados buscarán quedarse con el primer puesto de la zona, un objetivo que les permitirá afrontar los 16avos. de final con mayor confianza y, en principio, evitar a algunos de los rivales más poderosos del cuadro.

En simultáneo, Uzbekistán y República Democrática del Congo disputarán el otro partido de la zona, con la clasificación todavía en juego.

La selección colombiana llega como líder con puntaje ideal tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 ante República Democrática del Congo. Ya tiene asegurado un lugar en la siguiente ronda y depende de sí misma para conservar la cima del grupo.

James Rodríguez lidera a Colombia, ya clasificada, en busca del primer puesto del Grupo K del Mundial 2026.

Portugal, por su parte, suma cuatro unidades luego de empatar en el debut y recuperarse con una contundente goleada por 5-0 frente a Uzbekistán. Un empate le alcanzará para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que un triunfo le permitirá desplazar a los cafeteros del primer lugar.

Más allá de la tranquilidad que le brinda el pase asegurado, Colombia buscará elevar su nivel futbolístico ante un rival de mayor jerarquía. El equipo de Néstor Lorenzo mostró contundencia en ataque, aunque todavía tiene margen para crecer en su funcionamiento. Gran parte de esa ilusión pasa por el presente de James Rodríguez, quien a los 34 años atraviesa un destacado Mundial y continúa siendo el conductor del equipo con su visión de juego y capacidad para asistir a los delanteros.

Cristiano Ronaldo encabeza a Portugal, que buscará vencer a Colombia para terminar como líder del grupo.

Portugal, en tanto, dejó atrás una semana de tensión interna tras el empate del debut y recuperó confianza con una actuación convincente frente a Uzbekistán. El doblete de Cristiano Ronaldo devolvió tranquilidad al plantel dirigido por Roberto Martínez, que apuesta a un juego más vertical para quedarse con el liderazgo del grupo. A sus 41 años, el histórico goleador portugués continúa siendo la principal amenaza ofensiva y buscará ampliar su legado mundialista frente a una defensa colombiana que intentará reducir sus espacios.

Probables formaciones:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Hora: 20.30.



TV: D Sports.



Árbitro: Alireza Faghani (Irán).



Estadio: Miami Stadium.