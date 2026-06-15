Senegal sin hinchas en el Mundial 2026 por problemas de visados

La Copa del Mundo 2026 sumó un frente de conflicto ajeno a lo estrictamente deportivo que pone bajo la lupa la organización del país norteamericano. Senegal no gozará de la presencia de sus hinchas a lo largo de este Mundial debido a que Estados Unidos rechazó de forma masiva los visados de ingreso de los simpatizantes que planificaban cruzar el Atlántico para alentar a su seleccionado. De esta manera, tanto en el debut de este martes ante Francia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, como en los duelos posteriores ante Noruega e Irak, los dirigidos por Pape Thiaw no contarán con el colorido apoyo de su público en las tribunas.

La gravedad de la situación fue expuesta por las propias autoridades gubernamentales de la nación afectada. “Desde que jugamos en el Mundial, es la primera vez que no enviamos delegación debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados por parte de Estados Unidos”, lamentó Ndèye Dome Thiouf, asesora de comunicación del Ministerio de Deportes senegalés. Esta institución del Estado intentó costear y enviar una pequeña delegación oficial compuesta por los presidentes de las organizaciones de hinchas, pero el pedido también fue denegado por la administración de Donald Trump, impidiendo el ingreso de cualquier residente proveniente de dicha nación africana.

Cómo planea Senegal solucionar la falta de hinchas en los estadios

Ante este complejo panorama, el gobierno senegalés implementó un plan de contingencia de emergencia aprovechando a la comunidad de expatriados. La restricción de visados es parcial en los estadios, ya que los subcampeones de la Copa África sí contarán con el apoyo de sus compatriotas residentes en territorio estadounidense. Para maquillar la ausencia de quienes no pudieron viajar, el Estado senegalés distribuirá 400 tickets por partido entre los ciudadanos de su país que ya se encuentren viviendo dentro de Estados Unidos y puedan movilizarse a las sedes.

Qué otros países sufrieron problemas de visado en el Mundial 2026

El caso de Senegal no representa un hecho aislado dentro de la competencia, sino que forma parte de una problemática migratoria generalizada que afecta a múltiples federaciones.

Costa de Marfil: La federación marfileña también denunció públicamente sufrir inconvenientes similares con la documentación para sus hinchas.

Haití e Irán: Los aficionados de ambas naciones recibieron una restricción total para pisar suelo norteamericano durante el torneo.

Cómo afecta la política de visas a los planteles, árbitros y periodistas

Las restricciones aplicadas por las autoridades de Estados Unidos no solo perjudicaron a los fanáticos, sino que golpearon de lleno a la logística interna de la FIFA. En el plano arbitral, al juez somalí Omar Abdulkadir Artan se le denegó la entrada a Estados Unidos, impidiéndole impartir justicia. En el plano de las delegaciones oficiales, la selección de Irán se vio obligada a trasladar su concentración a México debido a que no se les permitió el ingreso a 14 miembros de su cuerpo técnico.

Por último, el libre ejercicio de la profesión periodística también quedó condicionado en esta Copa del Mundo. La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos expresó mediante un comunicado oficial su profunda preocupación por la gran cantidad de reporteros iraníes y africanos cuyos visados fueron denegados, a pesar de que todos ellos se encontraban debidamente acreditados ante la FIFA para cubrir las alternativas del certamen.