Rosario Central le ganó a Independiente 3 a 1 por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en un Gigante de Arroyito colmado y sin prensa partidaria del Rojo que dejó una enorme tarde de fútbol.

El goleador del campeonato, Gabriel Ávalos abrió el resultado a los 36 del primer tiempo para el visitante que tuvo en ese momento la posibilidad de rematar la serie, pero falló.

Al borde del pitazo final del entretiempo, se inspiró Ángel Di María, apareció por la derecha y con el perfil favorable para el enganche hacia adentro le ganó en la marca a Valenzuela y sacó un remate combeado que se coló por el segundo palo del arco defendido por Rodrigo Rey. El 1 a 1 justo antes del descenaso fue un golpe de efecto clave para el partido.

La definición

La definición de la llave se construyó en el segundo tiempo, con el ingreso de los juveniles de Central. A los 39 llegó Cantizano por el segundo palo y a falta de 6 minutos del cierre poner en ventaja por primera vez al Canalla.

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Ya en el tiempo adicionado, con un Independiente volcado en ataque, la contra local fue letar y terminó en la definición de Elías Verón para sellar la clasificación a cuartos de final de Rosario Central en medio de una gran fiesta.

La previa

La semana se encendió el jueves, el presidente del club de Avellaneda se atajó contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez por posibles fallos en contra. La respuesta llegó rápidamente por parte del club de Rosario, quien rechazó las acreditaciones a periodistas partidarios del rojo argumentando que no podían garantizar su seguridad.

Di maría será titular ante Independiente

En lo futbolístico, Central llega con un buen andar en la temporada; líder y casi clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, y cuarto en el Grupo B con 28 puntos. Jorge Almirón contará con todo el plantel, siendo Di María su carta principal en el ataque.

Por su parte el rojo, que solo tiene la competencia local en juego, obtuvo su boleto a octavos por quedar quinto en el Grupo A con 24 unidades. La gran duda de Quinteros pasa por Malcorra o Montiel entre los 11 iniciales.

Malcorra vuelve al Gigante de Arroyito para enfrentar a su ex equipo

En 180 partidos disputados, Independiente tiene la delantera en el historial con 71 triunfos, Central ganó en 57 ocasiones, mientras que empataron 52 veces.

Probables Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Hora: 15.00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Gigante de Arroyito