Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Independiente Rivadavia de Mendoza recibe a Argentinos Juniors desde las 15.30 en un atractivo duelo entre líder frente al escolta del Grupo B.

La Lepra mendocina de Alfredo Berti acumula cuatro victorias consecutivas, y llega tras hacer su histórico debut en la Copa Libertadores de América, superando por 1-0 a Bolívar. En el apertura, es líder del Grupo B y de la tabla anual con 26 unidades,

Por su parte Argentinos Juniors, está tres puntos por debajo de los mendocinos, y al igual que su rival, acumula 4 victorias en fila y 7 juegos invictos. Derrotó en su última presentación a Banfield por 3-2 quedando segundo junto a River con 23 unidades.

Villa, la figura del equipo mendocino.

En el historial, jugaron apenas 7 partidos, donde Independiente ganó en tres oportunidades, el Bicho 2, e igualaron en otras dos. El último antecedente es la final de la Copa Argentina del 2025 donde la Lepra se quedó con el título tras igualar 2-2 en los 90´y consagrarse por penales.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido

Hora: 15.30

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Bautista Gargantini