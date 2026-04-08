En una noche ya histórica de por sí, Independiente Rivadavia de Mendoza consiguió un triunfo por 1-0 ante Bolívar en su estreno en la Copa Libertadores 2026. El Azul del Parque volvió a demostrar que está en plena transformación positiva y se llevó tres puntos ante los bolivianos en su estreno copero para quedar como líder del Grupo C del certamen continental.

El equipo dirigido por Alfredo Berti arrancó con todo en su primera presentación internacional por el Grupo C y al minuto de juego ya estaba en ventaja gracias al tanto de Matías Fernández. Tras una jugada brillante del colombiano Sebastián Villa, la Lepra firmó el tempranero tanto que impuso condiciones desde el inicio. Con un Villa inspirado, el conjunto mendocino arrinconó por momentos a la visita, generando peligro constante y mostrando una identidad ofensiva clara.

Berti apostó fuerte con un planteo netamente ofensivo. Con Villa, Sartori y Arce en cancha, el Azul del Parque no especuló y buscó un debut que sentara un precedente. Dominó gran parte del primer tiempo, aunque le faltó eficacia para ampliar la diferencia: tuvo sus chances y no las pudo convertir.

Con el correr de los minutos, Bolívar logró acomodarse, con mayor control de la pelota, aunque siempre bajo la amenaza latente del equipo de Berti. Sobre el final de la primera etapa, a Independiente le anularon el segundo gol de Fernández, lo que dejó abierto el resultado de cara al complemento. En el segundo tiempo, la historia se repitió: al minuto, Villa volvió a quedar cara a cara, pero esta vez no pudo convertir. Luego fue el turno de Arce. Una tras otra, las chances se siguieron despilfarrando pero pese a eso, el elenco cuyano pudo gritar victoria al final.

En un partido que lo tuvo como claro protagonista, la Lepra mendocina dejó la sensación de que entiende a la perfección el plan de Berti y asi lo ejecuta. Con rendimientos individuales altos, Independiente Rivadavia se muestra como un equipo serio y arrancó con el pie derecho su histórica presentación en la Copa Libertadores.