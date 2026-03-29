La Copa Argentina vuelve a escena con un cruce que promete tensión y objetivos bien distintos. Newell’s y Acassuso se enfrentarán este domingo desde las 20.15 en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, por los 32avos de final del certamen más federal del país.

El equipo rosarino atraviesa un presente irregular, pero llega con algo de alivio tras conseguir su primer triunfo del año frente a Gimnasia de Mendoza. El gol de Mazzantti no solo rompió una larga sequía, sino que también le dio un respiro a un ciclo que venía muy golpeado.

Del otro lado, Acassuso llega con una realidad diferente. Tras su ascenso a la Primera Nacional, el equipo dirigido por Darío Lema tuvo un arranque prometedor con tres victorias consecutivas que lo posicionaron como protagonista. Si bien luego sufrió dos caídas, mantiene la ilusión intacta de dar el golpe ante un rival de mayor jerarquía.

En cuanto a los equipos, Newell’s aún no confirmó su formación, aunque se espera que Frank Darío Kudelka ponga lo mejor disponible para evitar sorpresas.

Por su parte, Acassuso iría con: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Estefano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Lázaro Romero; Ramiro Reynoso y David Escalante.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por TyC Sports.