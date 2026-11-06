Los Pumas cayeron 42-12 ante Irlanda en el Nations Championship

Los Pumas perdieron por 42 a 12 ante Irlanda en Dublín en el tramo final de la fase regular del Nations Championship. Pese a un buen comienzo del seleccionado nacional, producto del try de Mateo Carreras a los diez minutos del partido, el combinado local reaccionó casi de manera inmediata y, a partir de ese momento, lideró el marcador en todo momento.

En el marco de un partido parejo en el inicio, el seleccionado argentino estableció la primera ventaja a los 10 minutos con un try magnífico de Mateo Carreras, quien capturó la guinda en el aire en el sector izquierdo tras un pase con el pie de Tomás Albornoz.

Sin embargo, a los 15′, Irlanda pasó al frente tras una gran combinación de pases que terminó con el try de Hugo Keenan luego de la asistencia de Mack Hansen. Esta vez, la conversión de Sam Prendergast fue precisa para el local, que inclinó el partido a su favor por 7 a 5.

Luego del entretiempo, la inferioridad numérica complicó a Los Pumas y Prendergast aportó otra conversión para Irlanda, sin una reacción inmediata de Argentina. La respuesta llegó más tarde con un try de Mateo Carreras y anotación de Albornoz, que estableció el 28 a 12 y reflejó un cambio de actitud del equipo argentino en el segundo tiempo. Aunque el conjunto europeo mostró velocidad y encontró espacios, Keenan se encargó de ampliar la diferencia y llevó el marcador a 35-12.

Luego, Efraín Elías fue amonestado y la situación se volvió aún más compleja para Los Pumas poco después, cuando Kelleher resultó determinante para el 42-12. Ahora, el seleccionado argentino tendrá por delante los duelos ante Italia en Génova – a jugarse el próximo sábado 14 de noviembre a las 8.40 en el Stadio Luigi Ferraris- y, una semana más tarde, se medirá con Francia en el Stade de France (a partir de las 17.10), en el cierre de la etapa regular de la competición.