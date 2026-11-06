La ciclista Marianella Salomón es la figura destacada de la representación neuquina que participa de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita 2026 que se están llevando a cabo en Mar del Plata.

Con apenas 16 años, Salomón está cerrando un año fantástico, ya que viene de ser bicampeona de los Juegos de la Araucanía que se disputaron la semana pasada en la región chilena de Los Ríos, revalidando la corona en la dura competencia de Ruta en Pelotón (Gran Fondo de 40 km) en la comuna de La Unión.

Salomón consiguió la primera medalla de oro en la prueba de los 500 metros de ciclismo que se disputó en un tramo de Punta Mogotes. También subió al podio Nahuel Aguilera, que obtuvo la medalla de plata en la misma modalidad.

Una temporada que la vio, además, brillar en el Campeonato Argentino de Pista en Rafaela, logrando tres preseas doradas y una de bronce, y en el nacional de ruta en Catamarca, donde también se colgó el oro. Y a nivel internacional, compitiendo con la camiseta de la Selección Argentina en los IV Juegos de la Juventud en Panamá 2026, donde, si bien no hizo podio, sumó una valiosa experiencia. El título que logró en Mar del Plata es el segundo que obtiene en esta competencia, ya que el año pasado se impuso en la prueba scratch y se quedó con la plata en la modalidad por puntos.

Marianella Salomón brilla en los Juegos Nacionales Evita 2026

Más medallas

Marianella Salomón le dio a Neuquén la segunda medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita en una jornada que también tuvo la irrupción en el medallero del deporte adaptado, que aportó otras ocho preseas doradas entre las pruebas de atletismo y natación para la provincia. La delegación provincial cosechó además otras tres medallas de plata y dos de bronce, logrando 14 medallas.

Marianella está decidida a que su despedida de los Juegos Evita sea histórica y así lo demostró en Punta Mogotes. Luego de ganar los 500 metros el martes, también se impuso en la prueba puntuable sobre 8 kilómetros, dominando los cuatro sprints de la carrera que le permitieron sumar 20 puntos y colgarse la segunda presea de oro. La escoltaron la sanjuanina Joselín Contreras y Camila Ríos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El resto de las medallas doradas llegaron con las competencias de natación y atletismo del deporte para personas con discapacidad.

Lo mejor estuvo en el natatorio del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emnder), donde Samuel Concha, en categoría menores, logró cuatro medallas de oro (25 metros libres, 50 metros pecho, 50 metros mariposa y 50 metros espalda), mientras que Juan Cruz Oro, dentro de la categoría para nadadores con síndrome de Down, logró tres (25 metros libres, 50 metros libres y 50 metros espalda). El otro aporte dorado lo logró en la pista de atletismo Samuel Giannobile en lanzamiento de la jabalina.

En el deporte adaptado, en atletismo, además del oro del atleta de Plaza Huincul, Samuel Giannobile, en lanzamiento de jabalina sentado en categoría PC 33, lograron medallas de plata Uriel Melinao en 100 metros y lanzamiento de la bala, categoría ciegos y disminuidos visuales T12; y Thiago Soto Nassivera en 200 metros silla.

Otros logros

Los deportes urbanos coparon la escena en la tercera jornada de los Juegos Nacionales Evita. La delegación de Neuquén pudo subirse al podio, logrando plata y bronce en dos de las disciplinas de esta modalidad, la cual se incorporó hace tres años al programa oficial para sumar arte, creatividad y una nueva impronta competitiva al certamen.

La jornada se cerró con un total de siete medallas en diferentes disciplinas, una de oro –que obtuvo Juan Cruz Oro en natación adaptada–, otras tres de plata y tres de bronce. Con estos resultados, Neuquén acumula 23 medallas: 11 doradas, 7 de plata y 5 de bronce.