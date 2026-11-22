Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, que se coronó campeón del Torneo Oficial Oro de la URS (Unión Rugby Sur), recientemente ganador del Regional Pampeano A, se quedó también este sábado con la copa del certamem Regional Norpatagónico -en condición de invicto- que animaron clubes de la unión bahiense y de su par de Alto Valle de Río Neuquén.

Las Palomas, como se los conoce, le ganaron a Neuquén Rugby Club por 75 a 10 en La Carrindanga, en un partido que como muestra el resultado fue sin equivalencias. Esto se debió al plantel alternativo que presentó el elenco Azul, integrado por pocos jugadores de primera división, varios de Intermedia y una cuota importante de juveniles y de esta manera el representante bahiense selló el tricampeonato en este certamen.

Cabe recordar, que el Norpatagónico es un torneo histórico, de décadas entre ambas uniones, pero había dejado de disputarse a partir de 2015. Con buen criterio y para replicarlo también en juveniles, se retomó en 2024. Año en que Las Palomas también vencieron en la final a Neuquén RC (19 a 16). El año pasado no hubo partido definitorio y el título fue para el Blanco por mayor cantidad de triunfos respecto del club de la capital neuquina.

Sociedad Sportiva de Bahía Blanca arrasó a Neuquén RC y se llevó el Norpatagónico.por tercera vez consecutiva

Este sábado los locales dieron otro show de tries (11) en una producción que cerró 28 a 3 al cabo del primer tiempo y que en el global tuvo como protagonistas a los backs, con acciones de juego desplegado muy vistosas. Los delanteros abrieron caminos y terminaron prevaleciendo en la segunda parte, para obtener pelotas de calidad.

Al finalizar el encuentro se entregó el trofeo correspondiente al capitán blanco Francisco Cantalejos, de manos del titular de la unión bahiense Oscar Doria, junto con su par de Alto Valle, Gustavo Hernández.

Se entregó el trofeo correspondiente al capitán blanco Francisco Cantalejos, de manos del titular de la unión bahiense Oscar Doria, junto con su par de Alto Valle, Gustavo Hernández.

Sintesis

Sociedad Sportiva (75): 1. Mauricio Torrisi, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Lautaro Césari; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Francisco Figueras, 7. Gerónimo Rivas Pompei, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10 Mateo Köhler; 11. Alan Martínez,12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15 Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Santiago Báncora, 17. Iñaki Azcoitia, 18. Ignacio Lance, 19. Agustín Antinori, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Juan Cruz Samuel, 22. Thiago Loiacono y 23. Felipe Inchausti.

Neuquén RC (10): Carlos Arias, Nasser Barakat, Lucas Pereyra Zanelli; Juan Cruz Rodríguez e Ignacio Podestá; Ignacio Mendiberri, Julián Ramírez, Santiago Vera; Felipe Sayago y Juan Cruz García Rosales; Ramiro Lanzani, Francisco Bazán, Lautaro Cerda, Raúl Nieto; Valentín Casajus Caffer. Entrenador, Miguel Dobro.

Las conquistas fueron de Pedro Zorzano (5m. y 51m.), Felipe Serrat (28m. y 55m.), Alan Martínez (31m. y 62m.), Francisco Cantalejos (68m. y 73m.), Lautaro Césari (40m.), Tomás Bermúdez (47m.) y Francisco Larrañaga Astibia (80m.). Las conversiones fueron de Mateo Köhler (7) y Felipe Serrat (3). En Neuquén RC los puntos llegaron por un penal de Felipe Sayago (23m.) y un try penal a los 63m.

Fotos e Información: La Nueva