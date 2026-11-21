Argentina no tuvo un buen comienzo en la serie ante Japón por los play off de la Billie Jean King Cup. En el Ariake Coliseum de Tokio, el conjunto nacional perdió los dos partidos de singles y quedó 2 a 0 abajo, por lo que deberá buscar la remontada en la segunda jornada, a jugarse en la madruda del domingo en argentino, para mantener sus posibilidades de conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.

En el primer turno, Justina González Daniele cayó ante Mai Hontama por 7-6 (4) y 6-3. La tenista de 20 años tuvo un debut especial con la camiseta argentina y, pese a comenzar 0-3, logró recuperarse y llevó el primer parcial al tie-break. Además, se convirtió en la jugadora 59 en representar al país en la historia de la competencia.

Argentina inició con derrota en play off de la Billie Jean King Cup

En el segundo encuentro, Florencia Urrutia perdió ante Himeno Sakatsume por 6-0 y 6-4. La japonesa, mejor singlista de la serie y ubicada en el puesto 129° del ranking mundial, se quedó rápidamente con el primer set, aunque la argentina logró cambiar su imagen en el segundo y presentó mayor resistencia.

La serie continuará este domingo desde las 00.00 (hora argentina), con el encuentro de dobles, que será transmitido por TyC Sports 2. En principio, la dupla nacional estaría integrada por Luciana Moyano y Justina González Daniele, aunque la decisión dependerá de cómo se encuentre físicamente esta última tras el desgaste del singles. Luego se disputarán los otros dos individuales, en caso de ser necesarios. Argentina necesita ganar para revertir la serie y conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.

Vale recordar, que las representantes argentinas tuvieron participación en los W15 de Cipolletti y Neuquén, que se jugaron en el alto valle hace un par de semanas atras..