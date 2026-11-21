El seleccionado argentino de rugby Los Pumas que esatá cerrando su participación en la primera fase del Nations Championship, cayó ante Francia en forma abultada y contudente por 45 a 17, en cotejo que tiene por escenario al Stade de France, en París. Los Galos cumplieron el objetivo, necesitaban ganar con punto bonus ofensivo (cuatro tries como mínimo) para clasificarse a la final del certamen que se disputará en Twickenham. Inglaterra.

Antes del comienzo del partido, los 80.000 espectadores presentes en el Stade de France le dedicaron un minuto de aplausos a Federico Martín Aramburú, ex jugador de los Pumas asesinado en París el 19 de marzo de 2022. Santiago, su hijo de siete años, ingresó en el campo de juego junto a los capitanes Julián Montoya y Antoine Dupont y entonó el himno nacional argentino al lado del seleccionado. El pequeño, que tenía apenas dos años cuando mataron a su padre, lució la camiseta número 13, la misma que vistió Aramburú.

En el arranque del partido, tras un error defensivo de los Pumas, el seleccionado local avanzó hasta quedar a centímetros del ingoal argentino. Mickaël Guillard culminó la acción con el primer try de la tarde y Kalvin Gourgues acertó la conversión. Francia se puso 7 a 0 en el marcador.

Pasando los 17 minutos, tras una buena acción de Justo Piccardo en el contacto, el seleccionado argentino elaboró una gran jugada colectiva que culminó con su primer try. Tomás Albornoz acertó la conversión y los Pumas igualaron el tandeador en 7 a 7.

A los 23 minutos, Los Pumas pasan al frente. Tomás Albornoz acertó un penal y puso en ventaja al seleccionado argentino por 10-7. Además, la árbitra Hollie Davidson le advirtió a Antoine Dupont, capitán de Francia, por las reiteradas infracciones de su equipo dentro de los 22 metros propios.

Sobre 33 minutos Francia recuperó la ventaja. Tras varios minutos de insistencia en campo argentino, el seleccionado francés encontró lo que buscaba. Con un maul arrollador, los locales quebraron la resistencia defensiva de los Pumas y Peato Mauvaka apoyó el segundo try. Kalvin Gourgues acertó la conversión con una gran patada y Francia pasó al frente por 14 a 10.

Final del primer tiempo. Los Pumas se van al descanso con una desventaja de 14 a 10 ante Francia. El seleccionado argentino logró revertir el resultado adverso del comienzo, pero los locales recuperaron el liderazgo con un try de Peato Mauvaka a los 33 minutos.

En el arranque del complemento, a los siete minutos, Francia estiró la ventaja. Kalvin Gourgues recibió un buen pase, encontró un espacio en la defensa argentina y entró solo en el ingoal para apoyar el tercer try de los locales. El propio centro acertó la conversión y Francia se distanció en el marcaor por 21 a 10.

En el primer cuarto de hora del segundo tiempo, Los Pumas resistieron el asedio de los locales. Francia acorrala al seleccionado argentino y estuvo a punto de conseguir el cuarto try. Primero, los Pumas recuperaron la pelota a centímetros de su ingoal y, en una acción posterior, Aaron Grandidier-Nkanang se escapó por un costado, pero fue tackleado contra el banderín y no pudo concretar la conquista.

Sobre los 20 minutos, Los Pumas se quedan con uno menos. Mayco Vivas recibió una tarjeta amarilla y el seleccionado argentino deberá afrontar los próximos diez minutos con 14 jugadores, en un momento de máxima presión de Francia.

Tres minutos después, Francia consiguió el cuarto try y el bonus ofensivo. Con una gran jugada colectiva que comenzó por la izquierda y terminó en el extremo derecho, Francia aprovechó la superioridad numérica y Emilien Gailleton apoyó el cuarto try de los locales. Sin embargo, esta vez, Kalvin Gourgues no acertó la conversión. Gana por 26 a 10, un resultado que por ahora clasifica al seleccionado francés a la final de la Nations Championship.

A los 28 minutos, se confirmó la tarjeta roja para Mayco Vivas, Francia aprovechó la superioridad numérica y Tyler Duguid llegó al ingoal argentino para apoyar el quinto try de los locales. Esta vez, Kalvin Gourgues acertó la conversión y el seleccionado francés amplió la ventaja a 33 a 10.

Sobre la media hora, Francia no da tregua. Sipili Falatea se escapó de la defensa argentina y apoyó el sexto try del seleccionado francés. Los locales optaron por no ejecutar la conversión, cuyo ángulo era muy complicado, y se imponen por 38 a 10 a diez minutos del final.

Llegando a los 32 minutos, Pablo Matera recuperó la pelota en ataque y apoyó el segundo try del seleccionado argentino. Tomás Albornoz acertó la conversión para reducir la diferencia a 38 a 17, a ocho minutos del final.

A tres minutos del final, los locales amplíaron la goleada. Tras una larga interrupción por una confusión con las sustituciones, Louis Bielle-Biarrey llegó al ingoal argentino y apoyó el séptimo try de Francia. Los Pumas recuperaron a Julián Montoya tras los diez minutos de suspensión, aunque continúan con 14 jugadores por la expulsión de Mayco Vivas. Kalvin Gourgues acertó la conversión para el 45 a 17, que sería el resultado definitivo.

Fue una dura derrota de Los Pumas en el cierre de la etapa regular de la Nations Championship. Los dirigidos por Felipe Contepomi sufrieron siete tries y la expulsión de Mayco Vivas. Con este resultado, los franceses se clasificaron a la final del certamen, en la que se medirán ante Sudáfrica en Twickenham.

Tuvo un buen primer tiempo, pero en el complemento, nunca pudo estar en partido. Además, otra vez, el mal comportamiento de los jugadores en cancha, para terminar jugando con un jugador menos y afrontar por momentos el encuentro con dos jugadores menos. Un combo imposible de afrontar ante una potencia, en una temporada casi para el olvido y que dejó muchas dudas para lo que viene.

La semana venidera se medirá ante Escocia, para cerrar su participación en un torneo donde quedó enl debe.

La Previa

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas cerrarán su participación en la primera fase del Nations Championship ante Francia, este sábado a partir de las 17.10 (hora argentina), en el Stade de France, en París, y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

El entremador del elenco albiceleste, Felipe Contepomi dispuso de 7 cambios en el equipo titular. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular.

Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro y será el octavo titular, mientras que Scelzo rotará y usará el número 7.

En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar del mendocino Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy volverá a jugar como wing.

Los Pumas enfrentan a Francia en el Nations Championship con alineación confirmada

Francia llega a este duelo tras vencer 21 a 19 a Sudáfrica, bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur.

En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.

La World Rugby dio a conocer una designación arbitral sin precedente, ya que por primera vez en su historia el seleccionado argentino será dirigido por una referí principal.

La encargada de impartir justicia será la escocesa Hollie Davidson, a quien acompañarán Matthew Carley y Sam Grove-White como jueces de línea mientras que Mike Adamson estará presente en el TMO.

La escocesa Hollie Davidson será la árbitra del cotejo, por primera vez en su historia el seleccionado argentino será dirigido por una referí principal.

Si bien se trata de un suceso histórico para el combinado mayor, ya que Davindson estuvo al frente de un encuentro de Los Pumitas en 2023 en el marco del Mundial M20 de 2023, jornada donde el elenco juvenil cayó 20-0 ante Georgia.

En la presente edición del Nations Championship formó parte de la terna arbitral de un juego de Los Pumas aunque en caracter de jueza de línea, al estar presente en laderrota 42-12 contra Irlanda en el Aviva Stadium de Dublin.

La referí viene pisando fuerte en el mundo del rugby, ya que tras arbitrar la final del Mundial femenino 2025 en este año estuvo al frente de encuentros de potencias como los All Blacks y los Springboks. Un gran presente que la encuentra en una gran posición de cara al inminente Mundial del próximo año, el cual se disputará en Australia.