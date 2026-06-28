La idea del retiro volvió a tocar una fibra sensible alrededor de Lionel Messi. En plena etapa final de su carrera, Oscar Ustari reveló una charla íntima que mantuvo con el capitán argentino y expuso una frase que muestra lo difícil que le resulta imaginar una vida lejos de la cancha.

El exarquero contó que ese tema tiene un peso especial para quienes construyeron su identidad alrededor del fútbol. Antes de reconstruir la escena con su amigo, explicó: “A los futbolistas nos pasa algo con este deporte. Sentimos que nacimos para esto. El día que te falta, la verdad es que se pasa muy mal. Angustia y muchas esas cosas”.

La conversación ocurrió en un lugar tan cotidiano como inesperado. Ustari recordó que estaba junto a Lionel Messi en un baño de Inter Miami cuando el diálogo derivó en el futuro: “Una vez hablábamos con Leo en un baño de Inter Miami mientras nos lavábamos la cara y me preguntaba: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a jugar?’. ‘Yo ya estudié y me recibí de Director Deportivo y entrenador’, le dije. ‘¿Y vos?’, le pregunté. ‘No quiero ni pensar en eso’, me dice. Y estamos hablando de hace un año atrás”.

Esa respuesta dejó al descubierto una faceta vulnerable del Diez. Mientras muchos se preguntan qué hará cuando deje de jugar, él parece preferir no adelantarse a ese momento y concentrarse en disfrutar el presente, especialmente en un tramo donde cada partido empieza a tener otro peso emocional.

El relato tomó todavía más fuerza cuando Ustari contó cómo terminó aquella charla. Conmovido por lo que representa su amigo para el fútbol, le confesó: “Yo si hay algo que ya sé, es que voy a llorar dos veces por el fútbol: cuando me toque dejar a mí y cuando no te vea más adentro de una cancha a vos. Y se puso colorado Leo. Ya nos estábamos por poner a llorar los dos ahí”.

El testimonio impactó porque Lionel Messi atraviesa el Mundial 2026 con un nivel que sigue despertando admiración, pero también con la sensación de que el reloj deportivo empieza a correr de otra manera. Aunque todavía compite al máximo, sus propias señales sobre la etapa final de su carrera mantienen en alerta a los fanáticos.

Por eso, la frase revelada por Oscar Ustari no funcionó solo como una anécdota privada. También expuso el costado más humano de Lionel Messi ante un futuro inevitable: el día en que ya no esté dentro de una cancha y el fútbol tenga que empezar a extrañarlo de verdad.