Cada foto, cada comentario y cada gesto público de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo queda bajo una lupa permanente. En la previa y durante el Mundial, esa exposición se vuelve todavía más intensa, y cualquier movimiento de la pareja puede transformarse en una señal para quienes buscan instalar rumores de crisis.

Yanina Latorre habló de ese escenario en su ciclo radial de El Observador y fue clara al diferenciar las versiones de separación de las situaciones normales que puede atravesar cualquier matrimonio. Según la conductora, no existe una ruptura entre el capitán argentino y la rosarina, aunque sí una presión constante sobre lo que muestran públicamente.

“Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y dicen que están crisis, yo sé que no están separados”, aseguró Yanina Latorre. Con esa frase, buscó cortar de raíz las especulaciones que suelen aparecer alrededor de una de las parejas más miradas de la Argentina.

El dato más llamativo que reveló tiene que ver con la estrategia que habrían adoptado en redes sociales. “Los equipos que los ayudan con las redes sociales y ni bien Antonela sube, el primer comentario y la primera respuesta es de él para no dar lugar a rumores”, contó, al explicar cómo intentan evitar lecturas malintencionadas.

La conductora también remarcó lo desgastante que puede ser vivir pendiente de ese nivel de interpretación pública. “Mira cómo tienen que estar viviendo para no dar lugar a comentarios. No te perdonan en el éxito”, lanzó, marcando que la popularidad de Lionel Messi también convierte su vida privada en un terreno de observación permanente.

En esa misma línea, Yanina Latorre profundizó sobre el cuidado con el que la pareja manejaría cada publicación. “Miden milimétricamente cada posteo que hacen para que no digan que están separados. Ella enseguida sube algo de ellos porque todo el mundo quiere separarlos”, afirmó, dejando en claro que incluso los gestos más cotidianos pueden quedar atravesados por rumores.

Más allá de desmentir una separación, la periodista no negó que puedan existir tensiones normales dentro del vínculo. Al contrario, eligió poner la situación en un plano más humano y menos idealizado: “Las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sea Messi”.

Así, Yanina Latorre planteó una mirada distinta sobre la intimidad de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: no habló de una ruptura, sino del peso de sostener una relación bajo la mirada de millones. En pleno contexto mundialista, la pareja no solo enfrenta la exposición deportiva del capitán, sino también la presión de tener que demostrar públicamente que sigue unida.