Ronald Koeman atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El histórico exfutbolista y actual entrenador neerlandés confirmó este martes el fallecimiento de su esposa, Bertina Boddeveld, quien murió luego de una extensa batalla contra el cáncer.

La noticia fue comunicada por el propio director técnico a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y sentimiento. "Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita: Bartina Koeman-Boddeveld", escribió junto a las fechas que marcaron su vida.

La historia entre ambos comenzó mucho antes de la fama y los títulos. Se conocieron en 1980, cuando Koeman apenas tenía 17 años y daba sus primeros pasos como futbolista profesional en el Ajax. Desde entonces construyeron una relación que atravesó más de cuatro décadas, acompañándose en cada etapa de una carrera que llevó al neerlandés a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol europeo.

Cinco años después de aquel primer encuentro decidieron casarse y formaron una familia junto a sus tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr. Bertina estuvo presente durante toda la trayectoria deportiva de Koeman, tanto en sus años como futbolista como en su posterior carrera como entrenador.

La mujer había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2010. En un primer momento logró superar la enfermedad tras los tratamientos médicos, aunque con el paso de los años la situación volvió a agravarse cuando el cáncer se extendió a otros órganos.

La muerte de Bertina generó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico europeo. Durante las últimas horas, numerosas figuras, clubes y excompañeros de Koeman expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo para el entrenador y su familia.

Más allá de los éxitos deportivos y la exposición pública, el mensaje compartido por Koeman dejó en evidencia el enorme vínculo que los unió durante toda una vida. Una historia de amor que comenzó en la adolescencia y que permaneció intacta hasta el último día.