Shaun Hegarty, socio y amigo de Federico Martín Aramburu, reconstruyó ante el Tribunal Penal de París la discusión en la terraza del bar Le Mabilion que terminó en una persecución que tuvo su desenlace en los dísparos que mataron al ex jugador de Los Pumas. Además, sostuvo que Romain Bouvier y Loïk Le Priol actuaron contra el ex rugbier, quien había salido desarmado del local tras una pelea en la madrugada del 19 de marzo de 2022.

“Gracias por escucharme, admito que estoy un poco emocionado. Llevo más de cuatro años esperando estar aquí”, comenzó. Ambos eran socios de la agencia de eventos Esprit Basque, y la noche del ataque celebraban que trabajarían en la Copa Mundial de Rugby, un proyecto que el testigo definió como un objetivo especialmente deseado por Aramburu. “Me lo contó todo, nos abrazamos y nos besamos", recordó.

Cuando regresaban al hotel, decidieron detenerse en Le Mabillon para beber una última copa. En el local los ubicaron en la terraza junto a la mesa de Romain Bouvier, Loïk Le Priol y Lyson R. Según su testimonio, el ambiente fue inicialmente cordial y fue aumentando con el correr de los minutos. Hegarty contó que tras un inconveniente con unos hombres de otra mesa pidió un cigarrillo, pagó la cuenta y caminó hacia la esquina para esperar a Aramburu, pero lo vio volver y tirar de la capucha de Le Priol, momento en el que "comenzó la primera pelea”.

El presidente del tribunal le preguntó cómo interpretaba ese gesto de Aramburu, a lo que respondió que “era la primera vez que veía a Federico reaccionar con tanta ira. Para mí, significa que no aceptó lo que le dijeron. No aceptó la actitud de los señores Bouvier y Le Priol”. Luego, abandonaron el establecimiento y fueron perseguidos por Bouvier y a Lyson R. El primero de ellos efectuó cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en Aramburu.

Hegarty creyó al principio que se trataba de una pistola de fogueo, por lo que no entendía por qué su amigo estaba herido. Bouvier está juzgado por intento de asesinato y sostiene que disparó hacia el suelo, versión que fue negada por el declarante: “No hubo disparos de advertencia. Claramente le disparó, estoy absolutamente convencido de ello”.

“El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa”, relató. Cuando se acercó, contó que Aramburu le dijo: “Shaun, llama a la policía, me voy a morir”. Acto seguido confesó: “Es entonces cuando me doy cuenta de lo que está pasando. Lo tomo en brazos, no sé qué hacer. Para mí, ya no está. Alguien viene rápidamente a ayudarme, pero sé que ya no está. La gente intenta reanimarlo, pero sé que ya no está…”.

Loïk Le Priol está acusado de asesinato y alega haber actuado en legítima defensa frente a Aramburu y Hegarty. La defensa sostiene que ambos podían haberlo matado, pese a que Hegarty insistió en que estaban desarmados y se dirigían de regreso al hotel.