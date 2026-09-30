La tensión en la selección portuguesa continúa, luego de la decisión de Cristiano Ronaldo de irse de la concentración de Portugal minutos después de la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesús. En medio del escándalo, el goleador de 41 años emitió un comunicado en el que se refiere a su decisión de irse antes de tiempo de la delegación lusa.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", fue el mensaje de Ronaldo en su cuenta de Instagram.

Según informó A Bola, el capitán de Portugal dejó en las últimas horas la concentración en Copenhague y tiene previsto viajar a Madrid. Su decisión se materializó después de que Jorge Jesús confirmara que no jugaría ante Dinamarca. Recordemos que el inicio del conflicto se dio luego de que Cristiano no ingresara ni un minuto en el 2-1 del elenco portugués ante Noruega, por la segunda jornada de la UEFA Nations League.

Después de ese partido, CR7 decidió no entrenarse junto a sus compañeros en Malmö, Suecia, y regresó al hotel para trabajar a solas en el gimnasio. Esto llevó a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, a reunirse de emergencia en Copenhague con el Cristiano y el DT. Allí, este último dejó clara su postura: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’". Luego de la conferencia donde Jorge Jesús confirmó que el goleador de 41 años no jugaría ante Dinamarca, se dio la marcha del astro, que no parece nada cómodo en el inicio del ciclo del flamante técnico.