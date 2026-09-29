La victoria de Portugal frente a Noruega por 2-1 en la UEFA Nations League quedó en segundo plano después de la particular situación que tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr fue suplente durante todo el encuentro y no sumó minutos, una decisión que generó tensión alrededor del nuevo ciclo de Jorge Jesus.

La imagen del capitán portugués después del partido rápidamente llamó la atención. Con gesto serio, Cristiano Ronaldo no se acercó al público junto con sus compañeros una vez finalizado el encuentro y tomó directamente el camino hacia los vestuarios, en una escena que alimentó las versiones sobre su malestar por no haber ingresado.

Consultado por lo ocurrido en conferencia de prensa, Jorge Jesus dejó en claro que hablará personalmente con el delantero. “¿Cristiano no saludó a los aficionados? Voy a hablar con él. La selección es la selección; no podría explicar por qué no lo hizo", expresó el entrenador de Portugal.

Cristiano Ronaldo ¿En disputa con el DT?

El técnico también reveló que tenía previsto utilizar al atacante durante el tramo final del partido. “Estaba pensando en Cristiano para que entrara; incluso había acordado con él que jugara la última media hora. Pero luego el partido dicta otras cosas. Tiene 41 años, no 20; sentí que no era el momento adecuado”, explicó Jorge Jesus.

La determinación tampoco estuvo relacionada, según el propio entrenador, con una intención de preservar físicamente al futbolista. “No fue para protegerlo físicamente”, afirmó. Cristiano Ronaldo incluso realizó algunos movimientos de calentamiento cerca del campo, aunque finalmente no tuvo participación y el entrenador agotó las cinco modificaciones disponibles.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Portugal había comenzado mejor y consiguió ponerse en ventaja a los 17 minutos gracias a Joao Félix. Sin embargo, Noruega reaccionó después del descanso y llegó al empate mediante Erling Haaland, quien apareció a los 51 minutos para establecer el 1-1.

Cristiano Ronaldo ¿En disputa con el DT?

La respuesta portuguesa fue inmediata. Apenas tres minutos después de la igualdad, Goncalo Ramos convirtió el segundo tanto y volvió a colocar a los lusos arriba en el marcador. A partir de allí, Jorge Jesus decidió introducir variantes para sostener la ventaja y cerrar el partido sin recurrir a Cristiano Ronaldo.

El calendario de Portugal continuará con dos compromisos más durante esta fecha FIFA. El seleccionado enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre a las 15.45, mientras que el 4 de octubre, también a las 15.45, volverá a medirse con Noruega, en un nuevo capítulo de la UEFA Nations League.