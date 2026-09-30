Después de no haber jugado ni un minuto en la victoria ante Noruega, Cristiano Ronaldo decidió retirarse de la concentración de Portugal y quedó en el centro de la polémica. El delantero, que no participó del entrenamiento del equipo ayer en Malmö, Suecia, se retiró hoy del campamento luso en Copenhague en la previa del cotejo ante Dinamarca. La decisión de CR7 fue luego de mantener una reunión urgente con el entrenador Jorge Jesús, en la que el entrenador le comunicó que no jugaría ante el conjunto danés.

El "plantón" de Cristiano al entrenamiento se dio un día después de que no sumara minutos en la victoria 2-1 ante Noruega. Su ausencia, algo que sucedió por primera vez desde 2008 en un encuentro oficial, se debió a que Jorge Jesús decidió mantener a Gonçalo Ramos, quien estaba teniendo una buena actuación, pese a que había pensado previamente en poner a CR7 unos minutos, decisión que no le gustó nada al capitán y máximo goleador del seleccionado.

En la práctica posterior, el capitán portugués llegó al Eleda Stadion junto con el resto del plantel y conversó con el entrenador, pero no realizó el trabajo en campo junto a sus compañeros. En ese contexto, y para evitar que la situación escale, se dio hoy una reunión entre Ronaldo y Jorge Jesus. De acuerdo con el medio portugués A Bola, luego de intercambiar opiniones con el DT y enterarse que no sería utilizado ante Dinamarca, la decisión del atacante del Al Ittihad fue retirarse de la concentración.

A Cristiano no le gustó nada no ingresar ante Noruega. (Foto: Reuters)

Para el entrenador campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, Ronaldo continúa dentro de sus planes en esta nueva etapa Portugal. No obstante, esta merma de tiempo en el campo para un CR7 que va a disputar apenas los 67 minutos ante Gales de los tres primeros encuentros que van de este nuevo ciclo de Jorge Jesús, sumado a las tensiones de estos últimos días, hacen pensar en que la relación entre ambos puede ser complicada.