Uruguay tuvo un estreno amargo con Diego Forlán como entrenador interino. La Celeste cayó 3-1 frente a Japón en un amistoso internacional disputado este jueves y terminó pagando muy caro el tramo final del partido, cuando el conjunto asiático encontró dos goles en el tiempo de descuento para quedarse con la victoria.

El seleccionado uruguayo comenzó mejor y rápidamente consiguió generar peligro. A los ocho minutos, Federico Viñas probó desde afuera del área y obligó a una buena intervención del arquero Tomoki Hayakawa. Poco después, Darwin Núñez también tuvo su oportunidad, pero nuevamente el guardameta japonés respondió para mantener su arco en cero.

Sin embargo, Japón fue efectivo en su primera llegada clara. A los 11 minutos, Kuryu Matsuki recibió una asistencia de Keito Nakamura y sacó un remate desde afuera del área que ingresó junto al palo izquierdo para poner el 1-0. Uruguay sintió el golpe, pero continuó buscando y finalmente encontró el empate antes del descanso.

A los 42 minutos, Maxi Araújo apareció para poner el 1-1 con un remate complicado que terminó dentro del arco japonés. El resultado reflejaba un encuentro parejo, con situaciones para ambos seleccionados y un segundo tiempo que quedó abierto para cualquiera de los dos.

En el complemento, Japón tomó mayor protagonismo y comenzó a presionar sobre el arco uruguayo. La Celeste logró resistir durante buena parte del tramo final y también intentó lastimar con remates desde afuera del área, aunque con el correr de los minutos quedó cada vez más replegada y le costó generar peligro.

Cuando todo parecía encaminado al empate, Japón tuvo su gran golpe. En el segundo minuto del tiempo de descuento, Kento Shiogai apareció con un remate desde afuera del área y puso el 2-1. Uruguay ya no tuvo tiempo para reaccionar y, apenas cuatro minutos después, Ayase Ueda recibió una asistencia de Junya Ito y marcó el 3-1 definitivo.

De esta manera, Forlán no pudo comenzar con un triunfo su ciclo interino al frente de la selección mayor uruguaya. El exdelantero, actualmente entrenador de la Sub 20, asumió este compromiso de manera provisional y deberá sacar conclusiones de una derrota que Uruguay terminó sufriendo en los últimos minutos.