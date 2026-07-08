A pocas horas de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026, Francia recibió una noticia que no esperaba. La FIFA rechazó el recurso presentado por la Federación Francesa de Fútbol para anular la tarjeta amarilla de Michael Olise, por lo que el delantero llegará condicionado al duelo de cuartos de final frente a Marruecos.

La decisión representa un dolor de cabeza para Didier Deschamps, que podría perder a una de sus principales armas ofensivas en caso de avanzar de ronda. Si Olise vuelve a ser amonestado ante los marroquíes y Francia consigue la clasificación, quedará automáticamente suspendido para las semifinales.

La federación gala había solicitado que se revisara la acción que derivó en la sanción durante el encuentro frente a Paraguay. La amonestación generó controversia, ya que las imágenes mostraron un leve cruce con Matías Galarza Fonda, quien cayó al césped acusando una agresión. Sin embargo, las repeticiones reflejaron que el atacante francés apenas realizó un gesto de silencio y lo tomó de la camiseta durante la discusión.

Apoyados en ese contexto y en antecedentes recientes dentro del torneo, los dirigentes franceses intentaron revertir la decisión. No obstante, la respuesta de la FIFA fue contundente y mantuvo intacta la sanción.

El propio Didier Deschamps confirmó la resolución durante una conferencia de prensa. "No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él", explicó el entrenador.

La situación obliga ahora a Olise a disputar un partido de máxima exigencia con el riesgo permanente de quedar fuera de una eventual semifinal. Una circunstancia que puede influir tanto en su intensidad de juego como en las decisiones tácticas del cuerpo técnico francés.

Además del delantero del Bayern Múnich, Francia también tiene bajo advertencia a Manu Koné y Bradley Barcola, quienes arrastran una amarilla y se encuentran al borde de la suspensión.

Mientras tanto, el seleccionado francés intenta mantener el foco exclusivamente en Marruecos. Sin embargo, el rechazo de la FIFA cayó como un balde de agua fría en la concentración gala, que esperaba una resolución favorable para llegar sin condicionamientos a un cruce que promete ser de alta tensión.

Ahora, todas las miradas estarán puestas sobre Olise. El talentoso atacante deberá encontrar el equilibrio entre competir al máximo nivel y evitar una tarjeta que podría dejarlo fuera de una hipotética semifinal, justo cuando Francia más lo necesita.