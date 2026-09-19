Jonatan Cristaldo decidió hablar públicamente sobre una de las etapas más complejas de su vida y reveló detalles de la profunda crisis personal que atravesó mientras desarrollaba su carrera como futbolista profesional. El exdelantero de Racing y Vélez contó cómo fue su relación con el alcohol y explicó que durante un período lo utilizó como una forma de escapar del sufrimiento.

El testimonio fue brindado durante una entrevista en La Noche de TyC Sports, donde el exjugador repasó diferentes momentos de su vida y destacó especialmente el acompañamiento que recibió de su terapeuta. Según explicó, comenzó a consumir alcohol en una etapa en la que necesitaba encontrar una manera de evadirse de los problemas que estaba atravesando.

Cristaldo aclaró que no se trataba de una cuestión relacionada con el disfrute de tomar, sino de una forma de poder desconectarse, dormir y dejar de pensar por algunas horas.

“No tomo más; a mí no me gustaba. Hasta mis 18 años no lo había probado. Yo tomaba para emborracharme y dormirme, ese era mi escape”, explicó el exdelantero.

Durante aquel período, las noches se habían convertido en uno de los momentos más difíciles para Cristaldo. El futbolista contó que muchas veces prefería salir a bailar porque permanecer en su casa se había vuelto complicado, mientras atravesaba dificultades para dormir y un estado emocional que progresivamente se volvió más complejo.

El momento más delicado de su relato ocurrió cuando recordó una situación límite que vivió mientras manejaba su camioneta por la Panamericana. Según explicó, había llegado a sentir que ya no podía soportar el dolor y el sufrimiento que estaba atravesando.

“Mi terapeuta me salvó la vida. Iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único que quería era apagarme. No aguantaba más el dolor y el sufrimiento. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer”, contó.

La intervención de su terapeuta fue determinante en aquel momento, según el propio testimonio de Cristaldo. El exfutbolista destacó la importancia que tuvo el acompañamiento profesional durante una etapa en la que su situación personal había llegado a un punto extremo.

El duro momento que vive Cristaldo

Durante la entrevista, también recordó cuál había sido el principal objetivo que lo había impulsado desde su infancia. En su caso, explicó que su gran motivación no estaba directamente relacionada con convertirse en futbolista profesional, sino con poder ayudar a su familia.

“No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé”, expresó.

Cristaldo actualmente se encuentra sin equipo desde mediados de 2026. Su carrera profesional tuvo un extenso recorrido tanto en Argentina como en el exterior. El delantero surgió de las divisiones inferiores de Vélez, club con el que consiguió uno de sus títulos en el fútbol argentino.

El duro momento que vive Cristaldo

Posteriormente, también defendió la camiseta de Racing, donde obtuvo dos campeonatos, y pasó por Newell's. En el exterior jugó para Bologna de Italia, Palmeiras de Brasil, Monterrey y Cruz Azul de México.

Además, representó a la Selección Argentina Sub-20 en 2009. A lo largo de su carrera profesional, Cristaldo disputó 516 partidos, convirtió 137 goles y conquistó tres títulos en el fútbol argentino.

Ahora, alejado momentáneamente de las canchas, el exdelantero decidió contar una parte de su historia que durante años permaneció lejos de la exposición pública y poner en palabras una de las crisis personales más difíciles que atravesó.