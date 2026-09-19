Por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un partido con varias emociones, Gimnasia y Esgrima La Plata acarició la cima de la Zona B pero finalmente empató 2 a 2 con Banfield, para quedar así como escolta de Argentinos Juniors, que debe jugar este domingo.

El Lobo golpeó primero, de la mano de un gol de Agustín Auzmendi. Sin embargo, un penal atajado por Diego Rodríguez a Lucas Janson pareció despertar al Taladro, que minutos después encontró el 1 a 1 desde los pies de Lautaro Gómez.

En el complemento, los dos últimos goles

Ya en el segundo tiempo, Pedro Silva Torrejón fue el responsable de marcar el 2 a 1 para el Lobo, que parecía que se encaminaba hacia la victoria.

Pero, a los 44 minutos, un verdadero golazo de David Zalazar sentenció el 2 a 2 que dejó a Gimnasia a minutos de arrebatarle la cima de la Zona B a Argentinos.

Ahora, el Lobo se mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 17 puntos, uno menos que el Bicho, que mañana enfrentará a Rosario Central en Arroyito. Banfield, en tanto, llego a 9 unidades y sigue fuera de la zona de clasificación a playoffs.