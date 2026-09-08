Volvió a rodar la pelota en la competencia más prestigiosa de Europa y del mundo, la UEFA Champions League 2026/27 dio comienzo este martes con seis partidos. En el comiendo de la edición número 72 del torneo, Real Madrid le ganó 2-1 al Inter de Lautaro Martínez en el Santiago Bernabéu. La Casa Blanca se adelantó con goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde aprovechando errores importantes de la última línea visitante mientras que en la segunda mitad, Carlos Augusto, asistido por el Toro, descontó para los italianos.

Real Madrid 2-1 Inter, los goles

A los 14 minutos, una falla en la salida entre Denzel Dumfries y Yann Bisseck derivó en una recuperación alta de Brahim Díaz para poner de cara al gol a un Mbappé que, de frente al arco, no perdonó y puso el 1-0 en el Santiago Bernabéu.

Solamente ocho minutos después, un error todavía peor iba a condenar a Inter a irse dos goles abajo al descanso. Se la cedieron a los pies al arquero Josep Martínez, que controló mal y terminó regalándole el tanto a un Valverde que fue a presionar con todo y tuvo recompensa mandándola a la red con un toque ante el fallo del guardameta rival.

Quedaban algo más de quince minutos en el partido y el Inter llegó al tanto que mantuvo sus esperanzas vivas hasta el final. Apareció Lautaro Martínez metiendo una diagonal a espaldas de la defensa, llegó al fondo y sacó un centro rasante fuerte para que Carlos Augusto, llegando al área como delantero, estableciera el 2-1.

Formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Inter: Josep Martínez; Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

TV: ESPN y Disney+.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Santiago Bernabéu.

La previa

El conjunto Merengue viene de una derrota amarga ante el Real Betis el pasado fin de semana, donde Kylian Mbappé falló un penal en el final del encuentro. En la competencia que mejor conoce y con la vuelta de José Mourinho, un entrenador que sabe lo que es ganarla aunque no con Real Madrid, buscará empezar con el pie derecho ante su gente en el Santiago Bernabéu.

Por el lado del Inter, llega revitalizado luego de un gran triunfo 3-2 ante Napoli en el Giuseppe Meazza tras remontar una desventaja de dos goles y en el que Martínez fue el gran héroe con un doblete. El capitán del Neroazzurro, uno de los argentinos nominados al Balón de Oro, buscará comandar a su equipo a una nueva final de Champions en esta campaña.

Los partidos de la jornada

El día martes tendrá seis cotejos, donde podría haber algún protagonismo argentino además de las participaciones de Lautaro Martínez y Enzo Fernández. El Aston Villa, ya sin Dibu Martínez, gana por 3-2 visitando al Brujas con un tanto del marplatense Emiliano Buendía, mientras que Alejandro Garnacho no ingresó. Por su parte, el Villarreal, con Juan Foyth, perdió 3-2 en su visita al Borussia Dortmund y otro español, el Betis de Giovani Lo Celso y Valentín Gómez (entró media hora) se llevó un triunfazo 3-2 en su visita al Lille.

Brujas 2-3 Aston Villa

AEK Atenas 1-0 LASK Linz

Porto 0-2 Manchester City

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Lille 2-3 Real Betis