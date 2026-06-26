La victoria de Ecuador sobre Alemania no fue una más. Fue una de esas gestas que trascienden el resultado y se convierten en patrimonio de un país entero. Por eso, apenas consumado el histórico 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el presidente Daniel Noboa anunció una medida inédita: decretó feriado nacional para que los ecuatorianos pudieran celebrar una clasificación que parecía imposible y que terminó escribiendo una de las páginas más gloriosas del fútbol de ese país.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece logró lo que nunca antes había conseguido: derrotar a una de las grandes potencias del fútbol mundial en una Copa del Mundo. Lo hizo además en un contexto de máxima presión, obligada a ganar para seguir con vida luego de la derrota ante Costa de Marfil y el empate frente a Curazao.

Desde Estados Unidos, donde siguió el encuentro en vivo, Noboa compartió su emoción a través de las redes sociales.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!", publicó el mandatario.

Horas después, la medida quedó oficializada mediante un decreto que suspendió la actividad laboral tanto en el sector público como en el privado. Además, estableció que la jornada no deberá recuperarse, convirtiendo al viernes en un día exclusivamente dedicado a la celebración nacional.

Las imágenes que llegaron desde Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades reflejaron la magnitud del acontecimiento. Miles de hinchas coparon plazas, avenidas y centros urbanos con banderas, camisetas y caravanas que se extendieron hasta la madrugada. Ecuador entero salió a festejar una victoria que rompió barreras y desafió los pronósticos.

La historia del partido también tuvo tintes épicos. Alemania golpeó primero y parecía encaminar el resultado, pero la Tri mostró carácter, rebeldía y personalidad para revertir el marcador. El equipo de Beccacece reaccionó a tiempo, encontró los goles necesarios y terminó sellando un triunfo que le permitió meterse entre los mejores terceros del Mundial.

Con esos tres puntos, Ecuador finalizó tercero en el Grupo E con cuatro unidades y diferencia de gol neutra, suficiente para asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final.

Para Beccacece, la clasificación tuvo un sabor especial. El entrenador argentino llegaba muy cuestionado y hasta había admitido que su continuidad podía quedar en duda si el equipo era eliminado. Sin embargo, terminó protagonizando una noche inolvidable.

"Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose", expresó emocionado en conferencia de prensa.

El DT también recordó su vínculo con el país y destacó el cariño que recibió desde su llegada. "Recorrí Ecuador de punta a punta. Siempre me encontré con un pueblo amable y trabajador", afirmó.

Lo cierto es que la noche del triunfo sobre Alemania ya quedó grabada en la memoria colectiva de Ecuador. No sólo por la clasificación a los dieciseisavos de final, sino porque significó la primera victoria de su historia ante una potencia mundial de semejante magnitud. Una hazaña tan grande que obligó a detener un país entero para festejarla.