En plena expectativa por el desarrollo del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer un ranking de rendimiento individual que generó sorpresa entre los fanáticos. El listado ubica a Deniz Undav como el futbolista con mejor desempeño del torneo, incluso por encima de Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos de las máximas estrellas de la competencia.

El delantero alemán lidera la clasificación con un puntaje de 8.9 en ataque, una cifra que lo coloca en la cima de las estadísticas oficiales. Detrás suyo aparece Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, con una valoración de 8.4, mientras que el francés Kylian Mbappé completa el podio con 8.14 puntos.

El nuevo sistema implementado por la FIFA analiza cada acción dentro del campo de juego mediante algoritmos avanzados y recopilación de datos en tiempo real. Bajo el nombre de FIFA Power Rankings impulsado por Aramco, esta herramienta busca medir el impacto real de los futbolistas en cada partido disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién les sacó el primer puesto?

Según explicó el organismo internacional, “las clasificaciones proporcionan información objetiva, basada en datos, sobre el rendimiento de los futbolistas”. El desarrollo de esta tecnología estuvo supervisado por el histórico entrenador Arsène Wenger, quien encabeza el área de innovación futbolística dentro de la FIFA.

El ranking general también muestra nombres de enorme peso internacional. Vinicius Junior aparece en la cuarta ubicación, mientras que el suizo Johan Manzambi ocupa el quinto lugar. Más atrás figura Erling Haaland, que pese a ser uno de los máximos goleadores del planeta, quedó relegado al sexto puesto por las exigencias de la métrica aplicada.

Además del apartado ofensivo, la FIFA divide las estadísticas en distintas categorías específicas. En creatividad, el francés Michael Olise domina la tabla con 8.01 puntos gracias a su capacidad de generar jugadas y asistencias decisivas durante el torneo.

¿Quién les sacó el primer puesto?

En defensa, el mejor calificado es el belga Brandon Mechele, quien alcanzó 7.53 puntos por su solidez defensiva y anticipación. El sistema también tiene una clasificación exclusiva para arqueros, donde el líder actual es Eloy Room, representante de Curazao, con 7.9 puntos.

La FIFA aclaró que cada futbolista debe disputar un mínimo de 20 minutos para recibir calificación. Los puntajes se actualizan apenas cuatro horas después de finalizado cada encuentro y se calculan en una escala del 0 al 10, teniendo en cuenta la contribución concreta de cada jugador al desarrollo del partido.