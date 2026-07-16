La Copa Argentina vuelve a ofrecer un cruce de alto impacto. Racing y Defensa y Justicia se verán las caras este jueves desde las 18.45 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final que promete emociones y un boleto a los octavos de final en juego.

El partido contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y enfrentará a dos equipos que llegan con aspiraciones importantes y la ilusión de seguir construyendo su camino en una competencia que históricamente les ha sido esquiva.

La Academia buscará hacer valer su jerarquía y su poder ofensivo para continuar en carrera. El conjunto de Avellaneda accedió a esta instancia tras vencer por 1 a 0 a San Martín de Formosa gracias a un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, su principal carta de gol. Racing persigue una cuenta pendiente en la Copa Argentina, ya que nunca logró conquistar el certamen. Su mejor actuación fue el subcampeonato de 2012, mientras que en la edición pasada quedó eliminado en cuartos de final frente a River.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, un equipo acostumbrado a competir en este tipo de desafíos. El conjunto de Florencio Varela eliminó a Chaco For Ever por 2 a 1 en la ronda anterior con goles de Aarón Molinas y Agustín Hausch. El Halcón también busca romper una barrera histórica en el torneo, luego de haber estado muy cerca de la gloria en 2023, cuando perdió la final frente a Estudiantes de La Plata.

Más allá de los antecedentes, el presente marca que ambos llegan con argumentos para ilusionarse. Racing intentará imponer el peso de sus individualidades y la experiencia de un plantel armado para pelear en todos los frentes, mientras que Defensa apostará a su tradicional intensidad, orden táctico y capacidad para competir ante rivales de mayor presupuesto.

Probable formación de Racing:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho y Matko Miljevic; Santiago Solari y Adrián “Maravilla” Martínez.

Probable formación de Defensa y Justicia:

Facundo Quintana; Ayrton Portillo, Damián Fernández, David Martínez y Lucas Souto; Julián López y César Pérez; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona y Agustín Hausch; Leandro Fernández.

Con la clasificación a octavos como premio y la obligación de no fallar, Racing y Defensa y Justicia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de esta fase. En una Copa Argentina que suele estar repleta de sorpresas, ninguno quiere despedirse antes de tiempo.