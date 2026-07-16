En medio de la locura mundialista, uno de los grandes vuelve a salir a la cancha. Boca se enfrenta a Sarmiento de Junín desde las 21.45 en el Coloso del Parque, por los 16vos de final de la Copa Argentina. En lo que será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo, el Xeneize pretende comenzar el semestre final del 2026 con una victoria. El encuentro será televisado por TyCSports.

Con el debut del Vasco en Rosario, Boca intentará dar un paso más en el certamen más federal del país sabiendo que se acerca el comienzo del Torneo Clausura y también se le avecinan los 16vos de final de la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentarse ante O’Higgins de Chile. Entre las principales novedades en el Xeneize, la apuesta de Arruabarrena en ofensiva será por Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel, en tanto que Leandro Brey vuelve al arco y Leandro Lozano será el único refuerzo en cancha a la espera de que firmen sus contratos y se sumen al plantel los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

10 años después, Arruabarrena hará el estreno oficial de su segundo ciclo en Boca.

Del lado de Sarmiento, el equipo de Facundo Sava quiere comenzar el segundo semestre del año dando el golpe en la copa nacional. El equipo de Junín ocupa el puesto 28 en la tabla de promedios y aparece 21º en la clasificación acumulada luego de una primera mitad del año donde no pudo meterse a la fase final del Torneo Apertura. Con las incorporaciones de Iván Arboleda, el único refuerzo que jugaría esta noche, más Julián Mavilla, Elián Giménez y Benjamín Borasi, el Verde pretende inicial con victoria la segunda parte de un 2026 que lo tendrá peleando por la permanencia.

Posibles formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s, Rosario).

Árbitro: Nazareno Arasa.