Egipto empata con Irán y avanza a 16vos de final del Mundial

Egipto empató 1 a 1 ante Irán y se clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, al terminar en la segunda posición del Grupo G, mientras que Irán quedó en la tercera colocación y ahora tendrá que esperar para ver si le alcanza para quedar como uno de los mejores terceros. El arranque fue frenético: Mahmoud Saber abrió el marcador para los africanos, que se medirán con Australia en 16vos del certemn, Mostafa Shoubir le atajó un penal a Mehdi Taremi y los asiáticos se recuperaron rápido del fallo para igualarlo por Ramin Rezaeian.
En el descuento, Irán convirtió el tanto que le permitía ganar y clasificar como segundo por detrás de Bélgica, que goleó 5 a 1 a Nueva Zelanda, pero la jugada fue anulada por una milimétrica posición adelantada de Shoja Khalilzadeh.
En dramático final el VAR anuló el tanto de Irán por posición adelantada
Egipto se medirá en la próxima instancia ante Australia, el ganador de ese cruce se medirá ante el que se adjudique el choque entre Argentina y Cabo Verde. Una llave que comienza a tornarse accesible para el elenco de Scaloni.