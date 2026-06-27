¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
MUNDIAL 2026

Egipto se salvó sobre el final ante Irán, clasificó segundo y puede ser rival de Argentina

Con el empate 1 a 1 el seleccionado africano quedó segundo en el Grupo G por el 5 a 1 de Bélgica ante Nueva Zelanda, mientras que los asiáticos deberán esperar para ver si quedan como uno de los mejores terceros.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 03:20
PUBLICIDAD
Egipto empata con Irán y avanza a 16vos de final del Mundial

Egipto empató 1 a 1 ante Irán y se clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, al terminar en la segunda posición del Grupo G, mientras que Irán quedó en la tercera colocación y ahora tendrá que esperar para ver si le alcanza para quedar como uno de los mejores terceros. El arranque fue frenético: Mahmoud Saber abrió el marcador para los africanos, que se medirán con  Australia en 16vos del certemn, Mostafa Shoubir le atajó un penal a Mehdi Taremi y los asiáticos se recuperaron rápido del fallo para igualarlo por Ramin Rezaeian.

En el descuento, Irán convirtió el tanto que le permitía ganar y clasificar como segundo por detrás de Bélgica, que goleó 5 a 1 a Nueva Zelanda, pero la jugada fue anulada por una milimétrica posición adelantada de Shoja Khalilzadeh.

En dramático final el VAR anuló el tanto de Irán por posición adelantada

Egipto se medirá en la próxima instancia ante Australia, el ganador de ese cruce se medirá ante el que se adjudique el choque entre Argentina y Cabo Verde. Una llave que comienza a tornarse accesible para el elenco de Scaloni.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD