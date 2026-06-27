Egipto empata con Irán y avanza a 16vos de final del Mundial

Egipto empató 1 a 1 ante Irán y se clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, al terminar en la segunda posición del Grupo G, mientras que Irán quedó en la tercera colocación y ahora tendrá que esperar para ver si le alcanza para quedar como uno de los mejores terceros. El arranque fue frenético: Mahmoud Saber abrió el marcador para los africanos, que se medirán con Australia en 16vos del certemn, Mostafa Shoubir le atajó un penal a Mehdi Taremi y los asiáticos se recuperaron rápido del fallo para igualarlo por Ramin Rezaeian.

En el descuento, Irán convirtió el tanto que le permitía ganar y clasificar como segundo por detrás de Bélgica, que goleó 5 a 1 a Nueva Zelanda, pero la jugada fue anulada por una milimétrica posición adelantada de Shoja Khalilzadeh.

En dramático final el VAR anuló el tanto de Irán por posición adelantada