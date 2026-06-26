Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente en el partido ante Jordania del sábado a las 23, último del Grupo J que ya lo tiene clasificado al campeón del mundo en el primer lugar.

El técnico de la Selección Argentina se notó dispuesto ante la primera consulta de Enrique Macaya Márquez, el periodista que vive su 18° Mundial en cobertura y fue el que rompió el hielo en la sala de conferencia de la ciudad de Dallas que presentará un gran marco de hinchas nacionales.

Además, el seleccionador le envió un sentido saludo de apoyo al pueblo venezolano que vive momentos de profunda tristeza después del terremoto que sacudió a parte de su territorio hace algunos días.

“Se lo contesto porque es usted, Enrique. Messi va a ir al banco. Ahora el resto del equipo me lo reservo”, contestó el santafesino con la calidez que lo caracteriza.

Lionel Messi no sólo es la máxima figura del Mundial, sino la máxima atracción en Estados Unidos.

Siempre evitando dar nombres propios, Scaloni explicó que ponerse la camiseta de Argentina no entiende de momentos. “La manera de preparar los partidos es siempre la misma. Los chicos que tengan la chance podrán demostrarse que están para jugar”.

Cambio de dibujo

El técnico de la Argentina no descartó modificar el esquema táctico del equipo en algún momento del partido.

“Si Jordania nos planeta dificultades podemos cambiar. Puede ser una buena oportunidad. Es un buen rival y por ahí cambiemos, pero siempre intento mantener la pelota como nos caracteriza”, describió.

En relación a la recuperación de Cristian Romero, el técnico confió a la prensa argentina después de al conferencia que el marcador central no se entrenó con el grupo en los últimos días, pero que está bien y no tuvo la gravedad que se creyó en un primer momento la dolencia que lo afectó ante Austria en la rodilla derecha no fue tan grave.

La probable de Argentina para cerrar la fase de grupos sería con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequeil Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Nicolás Paz.