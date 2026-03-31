Llegó la confirmación oficial, Franco Colapinto confirmó que el 26 de abril dará una exhibición en Buenos Aires con un Fórmula 1. Será en un circuito callejero ubicado en Palermo, donde habrá sectores abiertos y otros con Fan Zone, acceso a Boxes, y un color característico de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Será el retorno de un Fórmula 1 a la Argentina luego de 14 años. Colapinto manejará un E20 utilizado en el 2012 por Alpine, que tiene motos Renault V8, y adaptado a la apariencia del actual auto. En la confirmación del Road Show, que tiene como principal auspiciante a Mercado Libre, el piloto de Alpine mostró su emoción con un “nos vemos en casitaaaaaa, vengan todos!!!

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida” dijo el piloto, agregando además que “Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".

Por su parte la escudería francesa comunicó en sus redes que será “Un día histórico. Domingo 26 de abril. El Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lo mejor está llegando”.

Serán 900 mts por Avenida del Libertador hasta Monumento a los Españoles, allí tomará la rotonda transitando 400 metros por Avenida Sarmiento hasta Figueroa Alcorta, donde dará el giro en U.

el recorrido oficial y lo lugares para el público

Alrededor habrá sectores de libre acceso, y tribunas con más de 10 mil entradas que se podrán adquirir en Enigma Tickets. Además estará el Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas.

Será la segunda exhibición que hará Colapinto en el país; en el 2024 recorrió diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires pero con el Fórmula 2 de Williams, días previos a ser confirmado en la máxima categoría.

La visita del piloto argentino de da en el marco del mes sin carreras que tiene la Fórmula 1, luego de confirmarse las cancelaciones del GP de Bahréin y Arabia Saudita, siendo Miami la próxima fecha, a correrse el 3 de mayo.