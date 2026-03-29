Pasó el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se quedó con el triunfo, y lidera el campeonato con uno de las Mercedes. Franco Colapinto quedó 16° en una carrera donde venía mejorando y escalando posiciones, pero terminó siendo afectado por un Safety Car, que lo relegó al pelotón del fondo.

En el giro 22 de los 53 que duró la carrera, un duro golpe y abandono de Bearman, neutralizó la carrera en medio del intercambio de gomas. Colapinto ya había entrado a boxes, perdiendo varios puestos ante los autos que pudieron ingresar mientras el auto de seguridad circulaba, quedando 16 en el relanzamiento, y detrás de Carlo Saiz en el resto de la competencia.

“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson” expresó el argentino, quien además agregó que “En general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando”.

Producto de la cancelación del GP de Bahréin, y Arabia Saudita; la Fórmula 1 no tendrá actividad en todo el mes de abril, volviendo recién el 3 de Mayo en Miami. Es por ello, que en el próximo mes Franco Colapinto hará una exhibición en el país. “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa” dijo en referencia de cuándo será su próximo giro.

El evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, más precisamente en un circuito callejero que contará con sectores pagos y otros con acceso libre. La exhibición sería el primer gran contacto de Franco y su Alpine con el público nacional.