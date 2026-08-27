La confirmación de Alpine sobre la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1 provocó una ola de felicidad entre los fanáticos argentinos y, especialmente, en su familia. Después de que la escudería francesa anunciara la extensión del vínculo, Aníbal Colapinto, padre del piloto, compartió su emoción y destacó el presente que atraviesa su hijo.

En diálogo con TN, Aníbal resumió sus sensaciones con pocas palabras, pero dejó en claro la magnitud del momento: “Felices, imaginate”. El padre de Franco Colapinto también explicó que durante las conversaciones sobre el futuro deportivo del piloto prefirió mantenerse apartado y dejar esa tarea en manos de los profesionales que lo representan.

“No me gusta aparecer ni dar informaciones que no corresponden o falsas”, señaló. En esa línea, remarcó que su hijo tampoco se involucró públicamente en las negociaciones y mantuvo el foco puesto en su desempeño dentro del monoplaza. “Franco es como siempre dice, el tema de las negociaciones nunca está. Él siempre está arriba del auto y haciendo las cosas lo mejor posible”, explicó.

El anuncio de Alpine además le permitió a Aníbal recordar el impacto que tuvo el desembarco de su hijo en la máxima categoría del automovilismo. “Me vuelvo loco, lo que se vivió en Argentina fue algo impresionante, es el día de hoy que el mundo no entiende”, expresó. Y, emocionado por la continuidad asegurada, sintetizó todo lo que siente con una contundente frase: “Me explota el pecho de la felicidad”.

Más allá de la alegría, el vínculo entre padre e hijo se mantiene cercano pese a las distancias. Aníbal adelantó que próximamente viajará para reencontrarse con el piloto argentino. “Siempre hablamos con Franco, en unos días viajo para allá”, contó, mientras celebra que el proyecto deportivo de su hijo tenga una nueva oportunidad de consolidarse en Fórmula 1.

El padre de Franco Colapinto también explicó que desde los comienzos de su carrera eligió no ejercer presión sobre las decisiones deportivas. “No reto a Franco, fui de esos padres de no meterme”, sostuvo. Además, valoró el crecimiento que experimentó el argentino y el proceso que atraviesa junto a Pierre Gasly y el equipo francés: “Paso a paso Franco está haciendo las cosas bien”. Sobre el rendimiento del auto, agregó: “El auto de a poco va progresando, es una hermandad y sacar cada uno el mayor provecho posible”.

El papá de Franco Colapinto lleno de emoción

Finalmente, Aníbal destacó el orgullo que representa para los argentinos contar nuevamente con un piloto en la máxima categoría. “Tenemos que estar orgullosos de tener un argentino en la máxima categoría”, afirmó. También recordó que su hijo tomó responsabilidades desde muy joven: “Desde los 14 lo dejé a Franco viviendo solo. Hace de cuenta que tiene más de 30 ya”.

Y fue contundente sobre quién decide el rumbo de su carrera: “El que elige es él, no es ni la mamá ni el papá”. Por último, elogió a Flavio Briatore, una de las figuras centrales de Alpine: “Briatore es crack. Mucho más no voy a decir. Sacó a dos campeones del mundo”. Su conclusión fue sencilla: “Hay que ser agradecido”.