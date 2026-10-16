La familia velezana está de luto. La muerte de Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de Todo Noticias (TN) y eltrece, generó una profunda conmoción entre sus compañeros de profesión, sus seres queridos y los hinchas de Vélez Sarsfield, el club del que era socio y al que llevaba en el corazón.

A los 58 años, Confessore falleció tras sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio porteño de Versalles. La noticia golpeó tanto al mundo de los medios como a la comunidad fortinera, que encontró en el recuerdo del periodista una historia marcada por la pasión, la familia y un vínculo muy especial con los colores de Liniers.

Su trayectoria en la televisión lo convirtió en una de las caras más reconocidas de la meteorología en la Argentina. Durante más de tres décadas trabajó principalmente en las pantallas de TN y eltrece, donde se destacó por su claridad para comunicar y la cercanía que construyó con el público. También mantuvo una activa presencia en redes sociales, donde sus pronósticos y explicaciones sobre el clima eran una referencia para miles de personas.

Pero detrás del profesional había un fortinero de corazón. Confessore era socio de Vélez y solía disfrutar de las instalaciones del polideportivo, especialmente de la pista de atletismo y la pileta. Su vínculo con la institución iba más allá de la tribuna: estaba profundamente ligado a su familia y a la historia deportiva de su hija Julieta.

El sentido mensaje de Vélez para despedir a Confessore

El club de Liniers utilizó sus canales oficiales para expresar su dolor por la partida del periodista y destacar tanto su trayectoria profesional como su pertenencia a la institución.

“Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios”, expresó Vélez en el comunicado publicado para homenajearlo.

La relación de Confessore con el Fortín también tenía una historia familiar muy especial. Su hija Julieta surgió del vóley femenino del club, integró la División de Honor y formó parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta velezana.

Esa conexión convirtió a Vélez en mucho más que un equipo para alentar: era un espacio de encuentro, recuerdos y acompañamiento familiar. Fernando disfrutaba de la vida social del club y encontraba allí otra manera de vivir su pasión por los colores.

En el cierre de su mensaje, la institución envió sus condolencias a su esposa Paula, a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, y a todos sus seres queridos.

“Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia”, concluyó el club.

Así, entre el reconocimiento a una extensa carrera en los medios y el dolor por la pérdida de uno de sus socios, Vélez despidió a un hincha que hizo de su pasión una parte importante de su vida. Un fortinero que dejó su huella en la televisión argentina y que, para la familia velezana, será recordado por su cercanía, su historia y su amor por el club de sus amores.