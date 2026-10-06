Con el objetivo de seguir como animador del certamen, Vélez empató 2-2 con Platense en el José Amalfitani por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El Fortín tenía los tres puntos en el bolsillo gracias a los dos tantos de Ronaldo Martínez, pero el Calamar que tuvo un penal fallado por Agustín Lagos, igualó dos veces, primero por Bautista Merlini y en el final gracias a Franco Zapiola. Los de Liniers perdieron la chance de quedar en los primeros lugares de la Zona A y además de quedar a un punto del líder Independiente Rivadavia.

En un encuentro cambiante que arrancó con todo, los primeros dos tantos cayeron en siete minutos. Primero, Martínez extendió su gran presente poniendo en ventaja al Fortín, pero a los dos minutos Merlini aprovechó una desconcentración para el 1-1. Vélez tuvo que gastar dos cambios por lesión en esos primeros frenéticos minutos: se quedó sin Manuel Lanzini y Juan Cruz Policella y sólo le quedó una ventana ante un Calamar que empezó a amenazar de contra, tuvo un par de ocasiones y antes del descanso se encontró con un penal. No obstante, Lagos no encontró el arco en su intento de ajustarla contra el palo.

Ronaldo Martínez sigue de racha en Vélez y marcó un doblete. (Foto: X @Velez)

Después de superar aquellas adversidades, Vélez volvió a ponerse arriba de la mano de una definición top de un Martínez en estado de gracia, que marcó seis tantos en los últimos cuatro partidos. Parecía que la historia se quedaba del lado del Fortín, pero el intento lejano del ingresado Zapiola complicó más de la cuenta a Tomás Marchiori y se transformó en un 2-2 que dejó con un gusto amargo a los de Guillermo Barros Schelotto. Igualdad que sabe a poco para ambos, al local lo aleja de los primeros puestos y la pelea por la tabla anual, y a Platense, que llegaba de ánimo tras meterse en semis de Copa Argentina, no lo saca de su flojo campeonato, donde está antepenúltimo y acumula cinco sin ganar.

Vélez 2-2 Platense, los goles

Una vez más y extendiendo su gran momento, Ronaldo Martínez puso en ventaja al Fortín. En una gran jugada colectiva, Rodrigo Aliendro puso a correr de frente al arco a Policella, que ante la salida del arquero prefirió tocarla hacia un costado para que el goleador paraguayo sea quien ponga el 1-0.

Sin embargo, a los dos minutos llegó la reacción de Platense. Después de un centro de Guido Mainero, la bajaron de cabeza al medio y Merlini, habilitado por el descuido de Lisandro Magallán, quedó cara a cara con Tomás Marchiori, que pese a detenerle su primer tiro, ya no pudo evitar el 1-1 en el rebote.

A pesar de haberla pasado mal por momentos del primer tiempo, Vélez volvió a apoyarse en su goleador para retomar la ventaja al inicio del segundo tiempo. Simón Escobar metió un gran pase cruzado desde la izquierda para un Martínez que, con la marca encima, controló y definió pinchándola por arriba de la salida de Cozzani para desatar un nuevo grito del Amalfitani.

Cuando el encuentro entraba en sus momentos finales, Platense encontró en una inspiración individual un empate que parecía no alcanzar desde el juego colectivo. Zapiola, que había entrado hace unos minutos, se sacó un hombre de encima y desenfundó de zurda. El disparo picó antes y se le complicó a Marchiori, que no pudo sacarla.

Lagos falló un penal

En la decisión más controvertida del encuentro, una falta de Magallán sobre Nicolás Retamar que primero fue sancionada afuera del área fue revisada en el VAR por el árbitro Sebastián Zunino, que finalmente y ante una gran reprobación del público velezano decidió dar penal. El encargado fue Agustín Lagos, justo un ex Vélez, pero el lateral le erró al arco al intentar ajustar su tiro y no pudo poner en ventaja a Platense.

Sepúlveda se perdió el segundo

Después del empate, Platense empezó a lastimar seriamente de contragolpe en la primera mitad y estuvo cerca del segundo. En la más clara, llegó un centro que Bruno Sepúlveda conectó de cabeza al segundo palo y Merlini no llegó a mandarla a la red antes de que se fuera por el costado del arco.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Juan Cruz Policella; Manuel Lanzini; Thiago Aguirre y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Bautista Merlini, Nicolás Retamar, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

TV: TNT Sports.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Zunino.

La previa

Luego de la tensión que se dio afuera de la cancha posterior a la eliminación contra Boca por la Copa Argentina, en Liniers volverá a rodar la pelota a quince días del 3-2 frente a Tigre y con un amistoso ante River en Ezeiza de por medio, con derrota por el mismo resultado. Todavía siendo el único que no perdió en diez fechas del Torneo Clausura, el conjunto que conduce Guillermo Barros Schelotto busca un nuevo éxito para ilusionarse con un título.

De cara al partido, la baja importante que sufre Vélez será por el desgarro de Matías Pellegrini, que estará afuera al menos las próximas dos semanas. En su lugar ingresaría el juvenil Thiago Aguirre directamente para modificar el esquema y hacer dupla con el paraguayo Ronaldo Martínez. La otra duda que mantiene Barros Schelotto es entre dos juveniles: sostener a Juan Cruz Policella o que Simón Rivero vaya de arranque.

Aguirre se perfila para ser titular en Vélez.

Del otro lado está un Platense que viene de dar la sorpresa al clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina dejando en el camino a Estudiantes de La Plata. No obstante, el Calamar llega en otra realidad en el Torneo Clausura: necesita sumar de a tres para acercarse a sus objetivos, el de achicar la brecha de ocho puntos que lo separa de los ocho primeros buscando los playoffs y el de alejarse de la pelea por la permanencia ya que es uno de los cinco últimos de la tabla anual.