En uno de los encuentros que da fin a la jornada, Lanús le ganó 2-0 a Vélez en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Sascha Marcich y el tanto en contra Tomás Marchiori en el final, el Granate logró una victoria que le permite acercarse a los primeros puestos de la Zona A ante un Fortín que cayó por primera vez en el torneo y no pudo llegar a la cima de la tabla anual tras la caída de Independiente Rivadavia.

Lanús 2-0 Vélez, los goles

Una excelente acción colectiva de entre dos de los de arriba terminó en el gol del lateral de Lanús. Un pase profundo de Marcelino Moreno encontró entre líneas a Lucas Besozzi, que puso el centro justo para un Marcich que, en posición de centrodelantero, la empujó adentro para el 1-0.

Ya en tiempo de descuento, un contragolpe de los tantos que tuvo Lanús en el final terminó sellando la victoria. Luego de una pérdida de Luca Feler, la manejaron entre tres ingresados: Gonzalo Lobos se la dejó a Matías Sepúlveda y el chileno vio entrando por detrás a Ramiro Carrera, cuyo remate dio en el palo y luego en la cabeza de Marchiori, que involuntariamente puso el 2-0 definitivo en el partido.

De esta forma, Lanús alcanza los 20 puntos en la Zona A, queda en el quinto puesto y se asienta en puestos de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, Vélez suma su segundo partido sin ganar y una nueva oportunidad perdida pensando en la tabla anual, de la que podía ser líder si ganaba.

¿Era roja para Medina?

La polémica del partido se dio cerca del final de la primera mitad cuando todo Vélez pidió la expulsión de Agustín Medina después de una dura entrada sobre Lucas Robertone. En una disputa, el volante central de Lanús termina saltando y pisa a su rival que había ido al piso. A pesar de las protestas del visitante, el árbitro Sebastián Martínez Beligoy ignoró la acción y el VAR no lo llamó para corregirla.

Policella lo tuvo para Vélez

En una de las respuestas del Fortín luego de un mejor comienzo del rival, el juvenil estuvo a punto de poner en ventaja a los de Liniers. Tras un córner que Nahuel Losada falló en contener, el rebote le quedó a un Policella que remató de zurda directo a la base del palo. La pelota, después de recorrer toda la línea, se terminó yendo por un costado.

Marchiori se lo tapó a Wlk

La primera clara del encuentro llegó para un Lanús que estaba mejor. Un centro pinchado desde la derecha de Besozzi le cayó justo a Allan Wlk, pero el delantero paraguayo no pudo vencer la gran tapada de Marchiori, que sostuvo el cero en su arco ante su cabezazo a quemarropa.

El cariño de Lanús para Guillermo

En el Granate no se olvidan de la huella que dejó Guillermo Barros Schelotto y así se lo expresaron en la previa del partido con un trapo en agradecimiento. "Bienvenido a casa, Guille", reza la bandera ubicada en una de las populares para el DT, que supo conquistar la Copa Sudamericana en 2013.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Thiago Aguirre, Matías Arias, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

Lanús suma 17 puntos y se encuentra en el lote de equipos que pelean por los puestos de clasificación a los playoffs, aunque no tiene su puesto asegurado y un triunfo lo dejaría quinto, acercándolo al objetivo. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tendrán las buenas noticias del retorno de José Canale, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Matías Sepúlveda a la citación luego de sus lesiones. El paraguayo volvería al once, lo mismo que Marcelino Moreno, que viene de sumar minutos desde el banco ante Newell's.

Por su parte Vélez llega con 21 unidades y sigue siendo el único invicto del Torneo Clausura, con el objetivo de encabezar también la tabla anual. Luego del empate agónico sufrido ante Platense que le quitó los tres puntos sobre la hora, el conjunto de Liniers visitará La Fortaleza con la baja de Manuel Lanzini, que se suma a la de Matías Pellegrini. El chileno Diego Valdés, que ingresó por el ex River el otro día, o el juvenil Matías Arías, se disputan su lugar.