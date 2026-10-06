La idea de compartir un último día con el capitán atravesó el mensaje que Dibu Martínez dedicó a Lionel Messi. El arquero publicó una foto grupal en Instagram y reunió, en unas pocas palabras, el afecto por sus compañeros y el deseo de acompañar la despedida con una victoria ante Benín.

La historia de Instagram llevó una frase breve y directa: “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”, escribió. La despedida apareció ligada a un objetivo deportivo: que el partido final del diez con la Selección argentina también terminara con un triunfo.

En la foto, el arquero aparece con el capitán, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Cristian Romero. La elección de una imagen grupal puso en primer plano el vínculo de Messi con quienes fueron parte de las conquistas recientes de la Albiceleste y compartieron momentos importantes de este ciclo.

Dibu Martínez y Lionel Messi están entre las figuras de un ciclo que tuvo tres conquistas decisivas: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Esas conquistas son parte de la experiencia que une al capitán, al arquero y a varios de los futbolistas que protagonizaron ese ciclo.

La publicación tuvo repercusión entre los hinchas argentinos y llevó a las redes una despedida contada desde adentro del plantel. El arquero se refirió con afecto a sus compañeros y reservó el elogio final para el capitán. En la misma frase, la admiración por Messi quedó acompañada por el deseo de compartir una victoria más con él.

El encuentro ante Benín se jugará este martes 6 de octubre, a las 20:00, en el Monumental. La despedida del rosarino tendrá homenajes y espectáculos antes y después del partido. En ese marco, el mensaje del Dibu sumó la mirada de uno de los futbolistas que compartieron con él las conquistas recientes de la Albiceleste.

El resultado del amistoso todavía está por definirse, pero el arquero ya dejó claro qué espera de esa última presentación. La despedida estará atravesada por recuerdos y homenajes; dentro de la cancha, el objetivo de Dibu Martínez será acompañar a Lionel Messi con un triunfo, como pidió en el mensaje que publicó en Instagram.